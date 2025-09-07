Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días

La vía al Llano seguirá cerrada durante lo que queda de este domingo 7 de septiembre. Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró, además, que la reapertura del corredor se puede demorar unos días más por la gravedad del derrumbe.

Dice el mandatario que el K18+600 metros se encuentra bloqueado en los cuatro carriles y cuenta con un deslizamiento rotacional, lo que significa que, cuando se retira el material de las calzadas, cae mucho más de la montaña por la alta presencia de agua en el lugar.

“Nuestro Instituto Departamental de Caminos y Construcciones ha coordinado el incremento en el número de máquinas —dobletroques y volquetas— que atienden el punto, con el fin de mejorar los tiempos de disposición del material en la zona prevista. El concesionario considera que, dadas las frecuentes lluvias y la constante inestabilidad sobre el terreno, NO será posible habilitar este corredor durante el día de hoy, incluso podría demorar unos días más”, dijo Rey en sus redes sociales.

Las maniobras de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano continúan por parte de la concesión @CoviandinaSAS; sin embargo, en la zona del K18+600 se registra un deslizamiento rotacional que mantiene bloqueados los cuatro carriles, significa que debido a la alta… pic.twitter.com/kzP0k9FMcV — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 7, 2025

A lo anterior se suma el pronunciamiento de Coviandina, que es el concesionario encargado de mantener el corredor vial. De acuerdo con las autoridades, en estos momentos son más de 15 volquetas, 3 retroexcavadoras y parte de equipo menor, los que se encuentran en el lugar trabajando para habilitar este tramo lo más pronto posible.

“En este momento tenemos maquinaria amarilla y volquetas que están trabajando arduamente para lograr habilitar al menos un carril de los cuatro que se encuentran en la zona. Sin embargo, la problemática que tenemos es que es una masa aproximadamente de 100.000 m3 que está en desplazamiento hacia la carretera desde la parte alta del talud derecho de la vía, consistente principalmente en cobertura vegetal, algunos árboles y lodos que vienen en un proceso que se denomina reptación, desplazándose hacia la vía”, dice Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina.

De igual forma, el llamado de las autoridades a los conductores es a no transitar por este corredor y, en lo posible, usar vías alternas como la Transversal del Sisga, la vía Choachí o la Perimetral del Oriente. Por ahora, desde Coviandina recuerdan que el kilómetro 0 y el kilómetro 85 se encuentran cerrados totalmente, por lo que no está permitido el paso entre Bogotá y Villavicencio por esta vía.

“Si van a usar otras vías veredales, que puedan llegar a estar en inmediaciones de la zona, lo importante es que se haga con toda la responsabilidad y estar pendientes de la información que les están dando las personas de la región con relación al estado de esas vías veredales. Las personas que residen en los municipios intermedios, por favor, al paso por los puntos de control que tiene definida la autoridad de tránsito, presente en su documentación que los catalogue como residentes para poder garantizar su movilidad local (...). Esa es la información que tenemos por el momento, no hay un tiempo estimado de apertura”, finaliza Castillo.