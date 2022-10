Cuatro de los guerrilleros indultados viajan a Cuba a integrar delegación de paz

Se trata de Sandra Patricia Isaza Rincón, Elkin Javier Caballero Rodríguez, Carlos Antonio Ochoa Orjuela y Gloria Alcázares Mestizos. (Lea además: Farc presiona por indulto anunciado por Santos a 30 guerrilleros ).



Los subversivos llegarán a la isla no como negociadores directos de la guerrilla, pero sí para discutir los temas pendientes en la mesa.



Los guerrilleros llegarán a Cuba la próxima semana con el grupo de las Farc que viajó a Colombia con el propósito de hacer pedagogía para la paz entre los combatientes.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Más de 150 policías fueron desvinculados de la institución el año pasado, y lo que va corrido de este mes de enero, por hechos relacionados con corrupción.



-El CTI e la Fiscalía niega retrasos a la hora de realizar el procedimiento de levantamiento de cadáver, luego de la muerte de una mujer en una estación de Transmilenio en el norte de la capital.



-Las autoridades capturaron a siete extraditables, en una gigantesca operación de las autoridades contra el narcotráfico.



-La Alcaldía de Cali estudia el incremento de la tarifa técnica del Sistema de Transporte Masivo MIO.



-Habitantes de las zonas donde EPM advirtió racionamiento en Medellín pidieron ser avisados con tiempo para no padecer inconvenientes con los cortes de agua, que los han tomado por sorpresa.



-El Vicepresidente Germán Vargas Lleras, está siendo sometido a la cirugía que tenía programada para la extracción de un tumor benigno en la cabeza.



-El Gobierno Nacional relanzará el programa “Mi Casa Ya, subsidio a la tasa”, que busca otorgar subsidios para que la clase media tenga facilidades a la hora de adquirir un crédito para comprar viviendas que estén entre los 93 y los 230 millones de pesos.



-El presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunirán esta mañana con el almirante Kurt Tidd, recientemente designado jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, con quien analizarán los resultados en la lucha contra el narcotráfico.



-Las autoridades de tránsito en Bucaramanga reportan normalidad en la movilidad de la ciudad y confirman que la protesta de los taxistas, contra el funcionamiento de Uber, no tuvo mayor incidencia en el transcurrir normal de la ciudad.



-Crece el revuelo en Venezuela por el asesinato esta madrugada del periodista de Venezolana de Televisión, Ricardo Durán.



-El juicio contra el astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, y su padre por tres delitos de fraude fiscal empezará el próximo 31 de mayo en un juzgado de Barcelona, según informó este miércoles el tribunal superior de justicia regional.