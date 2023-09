Cuerpo del maestro Fernando Botero llegó a Bogotá: así será la despedida en Colombia

El avión que transporta el cuerpo del maestro Fernando Botero aterrizó hoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, marcando el inicio de una emotiva despedida en su tierra natal.

Este evento conmemorativo comenzará con una ceremonia privada en el aeropuerto, antes de que el cuerpo del maestro sea trasladado a la Funeraria Gaviria, donde se llevarán a cabo los preparativos necesarios para una serie de homenajes que se extenderán hasta el 28 de septiembre.

En este momento, se está realizando el traslado del cuerpo del maestro Fernando Botero desde el aeropuerto El Dorado hacia la Funeraria Gaviria, donde se llevarán a cabo los actos de recordación en su honor tanto en Bogotá como en Medellín.

El ministro de Cultura, Juan David Correa, expresó su aprecio y respeto hacia el maestro Botero y destacó los homenajes que se llevarán a cabo tanto en la capital, Bogotá, como en la ciudad natal del artista, Medellín, antes de que su cuerpo sea trasladado de regreso a Italia para su último adiós.

Publicidad

Como parte de los homenajes, el Capitolio Nacional, emblemático edificio de la nación, será adornado con dos grandes pendones en su fachada en honor al ilustre artista. Se espera la presencia del Presidente de la República, ministros, altos funcionarios y miembros del cuerpo diplomático en la sede del Legislativo.

Para permitir que los ciudadanos den su último adiós al maestro Botero, se establecieron horarios de visita en el Capitolio Nacional.

Los horarios de visita son los siguientes: el viernes de 11 am a 4 pm, el sábado de 9 am a 4 pm y el domingo de 9 am a 4 pm. Cabe destacar que el lunes el Capitolio Nacional estará cerrado al público.

Publicidad

La llegada del cuerpo de Fernando Botero a Colombia marca un momento donde se rinde homenaje a uno de los más grandes exponentes de la cultura y el arte colombiano, cuya obra perdurará como legado eterno en la memoria de todos.