Audiencia de Yhonier Leal: testimonio de testigo revela alcoholismo, abuso sexual y amenazas

En la audiencia de juicio contra Jhonier Leal , principal sospechoso del asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, dio su testimonio una testigo que fue citada por la defensa de Yhonier Leal. Esta mujer dijo conocer desde hace más de 20 años a la familia Leal e hizo escandalosas revelaciones.

En un interrogatorio que le hizo Daniel Peña, nuevo abogado de oficio, a la testigo, Francisca Teresa Muñoz, quien sería amiga de la mamá de Mauricio Leal, dijo que recibió una llamada de Carlos Andrés García, quien es hermano de Mauricio y Jhonier leal y quien está preso en la cárcel de Jamundí, donde le decía que como no lo querían ayudar económicamente, quería matar a Mauricio Leal.

“Antes de morir ellos, hablé como cuatro o tres meses antes con ella y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘O me das plata o te secuestro a Mauro’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos. Apenas murió Mauro, a raíz de esas palabras de él, me aterré y yo dije: ‘¿Carajo, sería que él lo hizo?’”, reveló la testigo durante la audiencia.

Esta testigo pidió protección porque reveló que tuvo un atentado en su contra donde la intentaron matar a ella y a su hijo. Teme por su vida y afirma que este intento por matarla se debe a que quiso contar la verdad.

Publicidad

Pero no fue la única revelación que hizo. Allí habló de la supuesta adicción al alcohol, que dice ella, padecía Marleny Hernández, la mamá de Yhonier, Mauricio y Carlos Andrés Leal. Esta mujer, bajo gravedad de juramento, reveló que la mamá de los Leal guardaba un profundo dolor en su corazón, porque vivió una situación escalofriante, cuando su hijo Mauricio Leal tenía 5 años.

La testigo Francisca Teresa narra que Marleny Hernández le contó que en una de sus recaídas por el alcohol, acudió a verse con un amigo de confianza para contarle sus problemas, y que llegó a la casa del señor con su hijo Mauricio, porque no tenía con quién dejar al niño, y que estaba muy “acalorada” y se dio un baño en la casa de su amigo, y dejó al niño con el señor en la sala de la casa.

Cuenta la testigo que mientras Marleny tomaba el baño, tuvo un presentimiento, se puso la toalla y salió corriendo, y encontró una escabrosa escena en la sala. La testigo dice que, supuestamente, la mamá de los Leal le contó que encontró a su amigo abusando sexualmente de su hijo Mauricio Leal de tan solo 5 años de edad.

Publicidad

Adicciones, atentados, amenazas de secuestros y muerte, hicieron parte del estremecedor relato que bajo gravedad de juramento hizo esta testigo, que fue interrogada y presentada, por el abogado de Yhonier Leal, en medio del juicio que seguirá nuevamente el 27 de octubre en la próxima audiencia.

Vea también