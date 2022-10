Cuestionan llamadas del Gobierno a congresistas en intento de salvar objeciones a la JEP

El representante a la Cámara de la Alianza Verde León Fredy Muñoz señaló puntualmente a Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia de hacer las llamadas a los congresistas, y tratar de convencerlos para que no asistan a la votación del lunes a las 2:30pm, cuando se votará el informe que presentó la comisión accidental, sugiriendo negar las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP.



“Que poco respeto a la independencia del Congreso y que falta de ética la de Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia. Este funcionario público viene realizando llamadas a congresistas de distintos partidos para que no asistan a votar las objeciones a la JEP”, dice una comunicación difundida por el representante.



Además de esta denuncia, otros congresistas comentaron a Blu Radio que las llamadas serían especialmente a representantes del Partido de La U, teniendo en cuenta que hacen parte de la coalición de Gobierno y era una de las bancadas más divididas para tomar una postura.



Blu Radio contactó a Eastman, secretario general de Presidencia, quien negó las llamadas y afirmó que no ha contactado a congresistas y que se trata de una noticia falsa.



Hay que resaltar que este jueves se reunió la comisión accidental de la Cámara de Representantes encargada de estudiar el tema, luego de la polémica por el desayuno al que fueron invitados por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, que también manifestó su postura a favor de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también desmintió las denuncias de la oposición sobre supuestas presiones del Gobierno a congresistas para avalar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

“Eso no es cierto, el gobierno del presidente Iván Duque obviamente mantiene, con todas las bancadas del gobierno, un diálogo permanente sobre tantos temas que nos interesan. Muchos proyectos importantes, el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.