Cumbre Agraria no despejará la vía Panamericana

A través de un comunicado la Comisión Política de la Minga Nacional de la Cumbre Agraria que hace presencia en diferentes puntos de la vía Panamericana, aseguró que el acuerdo firmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, con comunidades indígenas del Cauca, no los representa, por lo que los bloqueos en este importante corredor vial continuarán.

En la comunicación aseguran que aún siguen esperando la presencia del Gobierno Nacional para instalar una mesa única de negociación sin recibir respuesta alguna.(Lea también: La cumbre agraria insiste en que la mesa nacional debe instalarse en Quinamayó, Cauca ).

Así mismo, esta organización asegura que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos “se apresta a un asalto militar sobre los manifestantes, prefiriendo el uso de la fuerza represiva y tratamiento de guerra, que generará heridos y muertos sobre los manifestantes. Le hacemos responsable de los hechos que se presenten”.

Este es el comunicado emitido:

SE AVECINA UN DESASTRE POR AREMETIDA DE FUERZA PÚBLICA

A LA MINGA NACIONAL AGRARIA EN TODO EL PAÍS

Santander de Quilichao, Cauca 8 de junio de 2016

Informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación:

El acuerdo firmado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y Ministro de Agricultura Aurelio Irragorri no es con la Comisión Política de esta Minga Nacional de la Cumbre Agraria pues ni siquiera se han sentado a instalar con nosotros la Mesa Única de Negociación, por tanto las comunidades campesinas, negras e indígenas representadas en la Cumbre agraria que son el país movilizado NO despejaran las vías, incluyendo varios tramos de la vía Panamericana hasta que no se instale con las garantías de derechos humanos mencionados en múltiples ocasiones.

1. La Minga Nacional desde el momento en que fijó su hora cero para el inicio de las actividades de movilización y protesta en todo el país, ha estado esperando que el gobierno Nacional brinde las garantías necesarias para la instalación de la mesa de negociación. Hemos trasmitido a través de garantes de la defensoría del pueblo, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia Católica, el mensaje con los requerimientos de garantías, para la instalación de la mesa única de negociación sin recibir respuesta que exprese su voluntad política.

2. Pese a los ingentes esfuerzos y las propuestas realizadas, el Gobierno del presidente Santos se apresta a un asalto militar sobre los manifestantes, prefiriendo el uso de la fuerza represiva y tratamiento de guerra, que generará heridos y muertos sobre los manifestantes. Le hacemos responsable de los hechos que se presenten.

3. Las comunidades movilizadas han manifestado su decisión de continuar resistiendo con todas las fuerzas de la Madre Tierra en los mismos puntos donde se encuentran, defendiendo su dignidad y sus derechos históricos políticos que le han sido negados por este gobierno de Juan Manuel Santos; así mismo se han solicitado a la Comisión Interamericana Derechos Humanos Medidas Cautelares para la protección de la vida.

4. Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de carácter humanitario y a voluntarios al acompañamiento, la veeduría, sobre la violación de los derechos humanos que se puedan presentar en estas circunstancias.

5. Hacemos nuevamente un llamado urgente al gobierno de Colombia a instalar la mesa de Negociación de manera inmediata.

Es inadmisible que un gobierno que está hablando de paz le de tratamiento de guerra a las comunidades campesinas, étnicas y populares del país.

COMISIÓN POLÍTICA CON TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE LA CONFORMAN

LA ‪#‎MINGANACIONAL CONTINÚA!