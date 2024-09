Dagoberto Quiroga responde a señalamientos de irregularidades: “Solo son especulaciones”

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre los motivos de su renuncia y las especulaciones en su contra.

Aseguró que presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro hace aproximadamente quince días. Reveló que, a pesar de haber presentado una renuncia anterior en enero, decidió darle otra oportunidad al cargo. Sin embargo, después de dos años en el puesto, decidió expresar su deseo de retirarse y dejar la decisión en manos del presidente.

"Simplemente pongo en consideración del presidente la evaluación, si está contento con mi gestión o no. Y pues ya uno de dos años y después de a estas alturas, uno quiere descansar. Pero sin embargo le dejo a consideración del presidente. Yo no presento renuncias irrevocables, sino que le digo dejo a su consideración la con en mi cargo", explicó.

En cuanto a las especulaciones sobre su gestión y supuestas conversaciones a favor de William Vélez, Quiroga niega rotundamente haber favorecido a algún empresario y asegura que siempre ha actuado con transparencia. "Yo le voy a hacer favores. Yo no hago favores, mucho menos a los empresarios. Nunca me reuniré privado con un empresario", enfatizó

Publicidad

También aclara que las reuniones que ha tenido con representantes de empresas de servicios públicos son normales y parte de su labor como superintendente.

En relación a las acusaciones de un trasfondo político en su renuncia y las diferencias frente a la intervención de la empresa Aire, asegura que no tiene influencias políticas ni reuniones con funcionarios aparte del presidente Gustavo Petro, con quien señala que tiene una muy buena relación.

Publicidad

Reiteró que lo dicho en su contra se trata de especulaciones, que no ha sido llamado por ningún ente investigador, sin embargo asegura que sabe que hoy en día cualquier ciudadano puede hacer denuncias contra cualquier funcionario.

"No he sido llamado a la Procuraduría hasta ahora. Conozco que todas estas que para mí son especulaciones que se vienen haciendo alrededor de mi denuncia. Pero pues yo siempre he actuado con transparencia en todas las actividades y me atengo a lo que digan las autoridades en las investigaciones. Todo el mundo hoy en día tiene derecho a denunciar lo que se le venga en gana contra el funcionario que quiera", finalizó.

Escuche aquí la entrevista: