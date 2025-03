Dane se defiende tras publicación "anticipada" de Petro: "No se violó la ley"

El Dane está defendiendo la rigurosidad en el manejo de las estadísticas en el país luego de que el presidente Gustavo Petro se le adelantara esta mañana al dato oficial del crecimiento económico para enero.

La publicación oficial estaba prevista para la 11: 00 a.m, pero sobre las 9:30 a.m. el presidente 'chivió' al departamento de estadística y publicó una gráfica con los datos en su cuenta de X lo que llevó a una enorme polémica sobre la independencia y rigurosidad del Dane.

Dice la entidad que la publicación del presidente Gustavo Petro no violó la Ley de Reserva Estadística del país, pues no se están identificando las fuentes primarias o secundarias de la información, ni los datos no anonimizados.

"Dicha difusión anticipada no compromete la solidez técnica, ni la rigurosidad de la cifra, ni el proceso de cálculo y producción estadística que se realizan de manera independiente, técnica, profesional e imparcial. Ninguna persona o entidad tiene injerencia en la producción de información estadística que realiza y difunde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane", señaló la entidad.

Usualmente, las publicaciones de estadística del Dane se hacen siguiendo un riguroso cronograma de publicación en concordancia con los mejores estándares internacionales para la revelación de estadísticas.

Este martes 18 de marzo, el Dane reveló que el crecimiento para el mes de enero fue del 2.65 %, una cifra que tiene celebrando al Gobierno nacional y que está en línea con las perspectivas de diversos analistas sobre la recuperación del crecimiento económico para este año.

Anif por ejemplo, ratificó su pronóstico de crecimiento de 2.8 % para 2025.