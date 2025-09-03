Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De cara a elecciones, Procuraduría advierte a funcionarios de sanciones por participar en política

De cara a elecciones, Procuraduría advierte a funcionarios de sanciones por participar en política

El procurador general, Gregorio Eljach, emitió una directiva donde hace una advertencia a los servidores públicos para que eviten participar en política con el fin de garantizara trasparencia en las elecciones del 2026.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:12 p. m.

El procurador general, Gregorio Eljach, emitió una directiva y allí hizo una serie de advertencias de cara a los comicios del próximo año. En un documento de 16 páginas se destaca el llamado que hace el Ministerio Público para que los servidores públicos eviten indebida participación en política.

Por eso el procurador hizo una petición a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, a “observar y acatar las prohibiciones relativas a la participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de afiliación a las agrupaciones políticas y el derecho al sufragio”, señala la directiva.

Referencia elecciones.
Referencia elecciones.
Foto: ImageFx

Lo que señala la Procuraduría es que esto se trata de una serie de advertencias dirigidas a garantizar un proceso electoral en paz y tranquilo, pero advierten además que “cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta”.

