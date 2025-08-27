Pacto Histórico y Centro Democrático definen alianzas clave rumbo a las elecciones de 2026

Las elecciones presidenciales de 2026 ya comienzan a tomar forma en Colombia. Mientras el Pacto Histórico define sus precandidaturas y proyecta un frente amplio que asegure la continuidad del “proceso de cambio”, el Centro Democrático traza una ruta de alianzas con miras a confrontar al presidente Gustavo Petro y a la izquierda en el poder.



La estrategia de la izquierda

El representante a la Cámara Gabriel Becerra explicó que el Pacto Histórico cerró la fase de postulaciones a la Presidencia y al Congreso, y que en octubre se realizará una primera consulta interna. “Hay dos referentes como Iván Cepeda y Daniel Quintero, pero habrá más nombres. Elegiremos al candidato que en marzo pueda liderar un gran frente amplio y garantizar el triunfo en primera o segunda vuelta”, aseguró.

Becerra subrayó que ningún aspirante podrá participar sin suscribir el programa del movimiento. “No puede ser candidato del Pacto Histórico una persona que no suscriba la plataforma”, dijo, al tiempo que insistió en que será el voto ciudadano el que determine qué figuras realmente representan a la izquierda.

Sobre el futuro inmediato, señaló que “la izquierda llegó para quedarse” y que el objetivo no es gobernar solo con sus bases, sino con un acuerdo amplio. “Nosotros no aspiramos a ser un gobierno solamente para la izquierda, aspiramos, como está haciendo el presidente Petro, a liderar un gobierno para todos los colombianos”, agregó.

La ruta de la derecha

Por su parte, el exsenador José Obdulio Gaviria defendió la necesidad de una gran coalición de oposición liderada por el Centro Democrático, pese a los reveses recientes como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según explicó, la idea es seleccionar candidato en diciembre mediante encuesta y que este mida fuerzas en una consulta interpartidista en marzo, siguiendo el modelo que llevó a Iván Duque a la Presidencia en 2018.

“El candidato, de acuerdo con las directrices del presidente Álvaro Uribe Vélez, debe buscar consolidar una gran coalición que mida sus fuerzas. (…) Quien obtenga el triunfo será el candidato”, afirmó.

En cuanto a posibles alianzas con sectores como el Partido Liberal, Gaviria aseguró que no habrá vetos: “No hay un solo veto a los matices y a quienes de manera diferente, por diversos caminos, han decidido enfrentar al socialismo del siglo XXI”.

En un pasaje más amplio, recalcó que la polarización será inevitable. “No se le tenga miedo a la palabra polarización. Política sin polarización no existe. Y en ese escenario la coalición está orientando en su formación. Pacta sunt servanda: con mayor razón un pacto político electoral para unas elecciones concretas. No lo dude. Quien entre a la coalición, participe en marzo, tiene todas las garantías de que va a ser oído y de que va libremente a participar en igualdad de condiciones”, dijo Gaviria.