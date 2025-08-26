Entes de control y las FF.MM. se reunieron de cara a las elecciones del 2026: “No se suspenderán”

Al unísono, el procurador, el registrador y el ministro de Defensa dieron un parte de tranquilidad asegurando que las elecciones del 2026 serán una realidad y que no habrá modificaciones en el calendario electoral.

Las cabezas de los órganos de control junto al ministro de Defensa y las Fuerzas Militares estuvieron en el despacho de Gregorio Eljach para hablar sobre el desarrollo del “Plan Democracia”, con el que se busca preservar a la seguridad y el orden de cara a los procesos electorales que vivirá el país el próximo año.

El registrador nacional, Hernán Penagos, reiteró que ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones del 2026 en el país, todo esto luego dela reunión que tuvieron el procurador general, el registrador, el contralor y las Fuerzas Militares.

“Las fechas están definidas por la Constitución y son inamovibles”, dijo Penagos

Por la misma línea del procurador, el registrador y el ministro de Defensa, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez aseguró que el próximo año se llevarán a cabo las elecciones respetando el calendario electoral.

“Flaco favor se hace cuando esto se pretende colocar en duda, aquí los colombianos tienen que tener la certeza de que hay una instucionalidad fuerte y robusta”, dijo.

Publicidad

Asimismo, aseguró el contralor Carlos Hernán Rodríguez que mañana irá al Congreso a la Comisión Legal de Cuentas presentando la situación fiscal del país y que se estableció una hoja de ruta para los recursos que deben priorizarse para las FF.MM y la Registraduría.

“Se reconoce que hubo un incremento, en los recursos de las Fuerzas Militares pero gran parte son para gastos de funcionamiento”, aseveró Penagos.

El anfitrión, Gregorio Eljach, luego de la reunión aseguró que “Colombia tiene y tendrá el calendario electoral que está previsto en la ley cómo se diseñó sin ninguna variación, vamos a hacer elecciones como está previsto”.