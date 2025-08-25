Gobierno anuncia medidas de seguridad para elecciones tras recientes atentados terroristas

Este jueves se realizó en La Giralda una nueva reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), con presencia de los ministerios de Defensa, Interior y la cúpula militar, tras la cual el Gobierno anunció las medidas de seguridad para las elecciones del próximo año, luego de los más reciente atentados terroristas en el país.

“Hay 194 personas de la UNP, 326 policías, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto con un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula y la Dirección de la Policía para garantizar el proceso electoral”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de este encuentro.

“Duplicamos el personal de protección, pasando de 229 a 520 entre policías y miembros de la UNP. Además, en regiones articulamos seguridad para que los precandidatos puedan cumplir sus labores. Hemos desplegado 6.351 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional y 96 pelotones”, señaló, por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez

Estas reuniones comenzaron a realizarse tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Con ese antecedente, y con la aceleración de la campaña electoral de cara a 2026, el Gobierno intenta articular acciones para evitar nuevos ataques a precandidatos. La última reunión se había realizado en el Senado, por petición de los presidentes del Congreso y tras el ataque que denunció el representante Julio César Triana en Huila.