Registraduría comienza proceso para elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil comenzará la próxima semana el proceso administrativo para convocar las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga, luego de que el Consejo de Estado suspendiera del cargo a Jaime Andrés Beltrán.

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, explicó que se está avanzando en la planeación logística y presupuestal de la jornada electoral. “Ya estamos preparando el presupuesto; la semana entrante radicaremos el costo de estas elecciones ante el Ministerio de Hacienda y, una vez se produzca la notificación ejecutoria del Consejo de Estado, definiremos la fecha más adecuada para que los ciudadanos de Bucaramanga elijan a su nuevo alcalde”, aseguró.

Entre las medidas que se prevén para el proceso se encuentra la implementación de biometría facial, con el fin de reforzar los mecanismos de verificación de identidad y garantizar mayor transparencia en las urnas, verificando que sean las personas correctas según la respectiva cédula.

Penagos también respondió al llamado del presidente Gustavo Petro de brindar garantías en las próximas elecciones. “Debe haber elecciones seguras, porque es responsabilidad del Estado garantizar no sólo la deliberación política, sino también el voto libre en cualquier rincón del país. Para ello, todas las entidades deben trabajar articuladamente, en especial la Fuerza Pública, que ha sido un apoyo fundamental”, subrayó.

El registrador confirmó que la próxima semana, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, se realizará una reunión para revisar el Plan Democracia, estrategia que define los mecanismos de seguridad y garantías para los distintos procesos electorales en Colombia. Recordó que, además de estas elecciones atípicas en Bucaramanga, el país se prepara para los comicios de Consejos de Juventud, consultas de partidos políticos y, en 2026, las elecciones de Congreso y Presidencia.