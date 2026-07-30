De La Espriella dice que su gobierno buscará el endurecimiento de penas contra abusadores de niños

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que su Gobierno buscará el endurecimiento de las penas contra los asesinatos y abusadores de niños.

El anuncio del presidente electo se dio en respuesta a una publicación sobre el caso de María Camila Potosí, la mujer asesinada en estado de embarazo en Cali quien fue atacada con arma blanca cerca de 16 veces.

“Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”, dijo De La Espriella.

Es importante recordar que en las últimas horas las autoridades informaron sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían corresponder a la bebé que esperaba María Camila.



“El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio”, agregó De La Espriella.

Hasta el momento cinco personas han sido capturadas por el caso de María Camila Potosí.