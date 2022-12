“¿De qué potencia mundial de la vida hablamos?”: regaño de Petro por niños muertos por desnutrición

El presidente Gustavo Petro estuvo en el lanzamiento del programa ‘Wüin Üles’, con el que se busca mejorar el acceso a agua potable para las comunidades de La Guajira. Durante su intervención, reconoció que su Gobierno está fallando y que la muestra de eso es que ha tenido que ir tres veces al departamento. “Si estuviéramos bien, no tendría que venir tanto”, señaló.

Y llamó la atención de varias entidades, especialmente al ICBF, porque consideró que es un fracaso que durante su Gobierno hayan muerto 20 niños por desnutrición en el departamento de La Guajira.

“Estamos fallando, el hecho de que 20 niños Wayúus han muerto por desnutrición es un fracaso, hay que asumirlo como tal, este Gobierno no es para ver niños morir de hambre, y si están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira”, señaló el mandatario.

“Si el ICBF hace lo mismo que ha hecho en estos últimos años, el ICBF ha visto morir miles de niños en los últimos años, ¿van a repetir lo mismo? Entonces van a ver morir miles”, cuestionó el presidente.

Y reclamó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene un plan para garantizar el acceso al agua potable: “La desnutrición no es solo la falta de comida sólida, que es como el común piensa, es antes que nada la falta del agua potable, el ICBF debería estar invirtiendo aquí en agua potable, ¿no quiere que haya desnutrición? ¿Cuál es la solución? El agua potable, no la bienestarina”.

Petro cuestionó, adicionalmente: “¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que La Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno”.

“Si nos ponemos con la mentalidad bogotana, de técnicos de decir que debemos esperar una fase, después la otra y la otra, pasan tres o cuatro años y cuántos niños se nos mueren. Esa es la sentencia de la Corte que ordena solucionar este problema ya. Es una urgencia de vida o muerte que no se puede afrontar como si fuera hacer una carretera”, agregó el mandatario.

