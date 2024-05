¿De qué se trata la asamblea convocada por el Gobierno en la Universidad Nacional?

El Pacto Histórico convocó a una asamblea por las reformas sociales. El evento será este viernes en la Universidad Nacional.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Alfredo Mondragón, representante Polo Democrático, entregó detalles de la convocatoria y lo que buscan a través del encuentro.

Señaló que se trata de una invitación para que lleguen trabajadores mujeres encargadas del tema del cuidado, campesinos, indígenas, sectores empresariales y los implicados en las propuestas de transformación social.

"Es un acto político de la ciudadanía que está interesada en darle otro rumbo a nuestra nación y las políticas sociales", explicó

Petro propuso en marzo por primera vez la convocatoria de una Asamblea Constituyente que "debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia", según explicó.

Desde entonces, diversas fuerzas políticas han señalado que esa es una propuesta arriesgada y que el país debe defender la Constitución de 1991, una carta magna moderna en cuya redacción participó el M-19, la guerrilla de la que hizo parte Petro en su juventud, después de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno.

Con respecto al fantasma de la Constituyente, Mondragón señaló está "profundamente convencido en que tenemos que darle fuerza a lo que dice la Constitución del 91".

"Yo creo que a eso no hay que temerle ni ponerlo como amenaza, ni plantear algunos sectores que pareciera que está en beneficio de uno en particular, porque en un proceso constituyente debe participar todo el mundo, no solamente los que puedan tener una especie de afecto o simpatía con el gobierno actual, porque sería para hablar de el rumbo de la nación y y en la nación estamos todos de tal manera que yo creo que no deberíamos adelantarnos o no mentiras", dijo.

Reacciones a una eventual Constituyente

El fin de semana el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que "usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente es un absurdo".

Santos (2010-2018), que firmó el acuerdo de 2016 que desmovilizó a las Farc, respondió así a la idea que Petro verbalizó el pasado viernes, al asegurar que no solo quiere denunciar al Estado colombiano ante la ONU por el incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz, sino que aseguró que este texto permitiría convocar una nueva constituyente.

"A través de las altas partes contratantes se podría citar a una Asamblea Nacional Constituyente", aseveró el mandatario, que ha insistido en muchas ocasiones que no quiere hacerse reelegir en 2026, lo que está prohibido por la Constitución, pero ha hablado ya en varias ocasiones de crear una constituyente, sin una vía clara para hacerlo.

Ante estas insinuaciones, Santos dijo el domingo en un video que el acuerdo de paz no se puede modificar y que "una Asamblea Constituyente sólo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución".

"Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos", apuntó el nobel de paz de 2016.

Escuche aquí la entrevista: