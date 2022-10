“De todo corazón” presté mi nombre para los reclamantes de tierra: León Valencia

el comunicador como el exdirector de la Fundación Nuevo Arcoíris se refirieron a este tema en MañanasBLU.

“Es un reclamante de tierras. Creo que la columna es clara en el sentido de plantear una línea discursiva que ha hecho León Valencia sobre la restitución”, manifestó.

“Lo que he descubierto, a partir de una investigación de las que desarrollamos para VerdadAbierta.com, que él es reclamante de tierras de un predio que se llama La Galleta, en el municipio Montebello (Antioquia). Básicamente encuentro coincidencias entre la línea discursiva, la crítica que le hace al proceso de restitución y reclama que es una compensación, siguiendo el artículo 97 de la ley 1448”, agregó el periodista.

Además, el comunicador expresó que dicho predio “hasta donde he podido averiguar es un predio que le entregó el Gobierno Nacional en 1994 a unos desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia de la guerrilla del Eln”.

En el artículo Restrepo reveló que el predio fue reclamado por Valencia por intermedio de su exesposa, Gloria Stella Tobón Olarte. “Adicional a ello, también presentó solicitud de restitución la Sociedad Agropecuaria Horizontes, a través de su representante legal, Pastor Jaramillo Cadavid, empresa que en abril de este año fue incluida en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas por causa de la Violencia”.

“Ellos me pidieron que los acompañara y lo he hecho de todo corazón”: León Valencia

Por su parte, León Valencia explicó que “en 1996 acompañó a un grupo de reinsertados que logró a unos beneficios del Gobierno y a un préstamo de caja agrario. Me pidieron que pusiera mi nombre porque era más fácil acceder al préstamo y buscar los beneficios y yo los acompañé en esto. En 2000 atacaron la finca, a esas personas las desplazaron de la finca y los acompañé otra vez a reclamar su tierra y lograron que se les restituyera (…) los volvieron a desalojar y vuelvo a hacer esta segunda victimización. Ellos me pidieron que los acompañara y lo he hecho de todo corazón”, expresó el analista.

El exguerrillero del ELN aseguró que pudo haber escrito una columna sobre ese suceso, pero no lo hizo por pudor. “Nunca tomo las columnas para responderle a alguien. Juan Diego pudo evitarse toda esta cosa si me llama y me pregunta. No sé de dónde saca que busco una compensación de 6 mil millones de pesos”.

Al preguntarle si ha calculado la valoración de su reclamo, el politólogo afirmó que no está reclamando nada.

“No sé ni siquiera cuánto están reclamando las familias que trabajaron esa tierra, que pertenece a los reinsertados (…) supongamos, en aras de la discusión, que yo estuviera reclamando justamente que les devolvieran esa tierra es un asunto puro de justicia; incluso si estuviera reclamando mí dinero, pero no lo hago porque no corresponde a mi ética, no tengo derecho a nada de esa tierra para ese bolsillo. Sin embargo, los seguiré acompañando”, agregó.

Por último, dijo que pese a saber lo riesgoso que es los volvería a acompañar porque se trata de un asunto de solidaridad.