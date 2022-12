DEA presentó por tercera vez el mismo informe de cultivos ilícitos: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se mostró inconforme con el informe de la DEA que advierte no solo del incremento de cultivos ilícitos en el país, sino además sobre la comercialización de cocaína hacia Estados Unidos.



Asegura que es el tercer informe igual que presenta la DEA sin actualizaciones ni modificaciones y por eso señala que sus cifras son ridículas.



“La DEA vuelve a publicar con gran orgullo que en la frontera entre Estados Unidos y México incautaron 10 toneladas de cocina, en el informe de agosto decía la DEA total de la cocaína 10.800 kilos, porcentaje de crecimiento contra el año pasado decía en rojo 20 % de aumento, no, este año lo quitaron para que no nos diéramos cuenta que realmente es una cifra ridícula”, manifestó Villegas.



El ministro defendió rotundamente no solo la política antidrogas, sino también el trabajo que se está haciendo en Colombia con la erradicación.

Eso sí, dijo que no se puede desconocer que aún hay cosas preocupantes en materia de drogas, por las que se está trabajando.



