Debate a Millonarios es manejado por antiguos dueños: José Roberto Arango

defendió su obra y rechazó nexos con Proyectar Valores e InterBolsa.

Dejó ver que los antiguos dueños del equipo, Luis Augusto García y Juan Carlos López, entre otros, están detrás del debate que se realizó en el Congreso al proceso que culminó en la creación de la sociedad Azul y Blanco, hoy administradora del equipo y salpicada por la participación accionaria de Juan Carlos Ortiz y Alessandro Corridori, implicados en la caída de InterBolsa.

“Ellos alegan que yo tenía que vender el club por 34 mil millones, pero esa era la deuda total de la corporación y tenía cuatro activos que se autorizaron vender en asamblea: la ficha, los derechos de los jugadores, el nombre y el lote de entrenamiento”, ubicado a las afueras de Bogotá, comentó Arango.

Apuntó, eso sí, que el lote, cuyo costo estimado es de $60 mil millones, nunca se pudo vender porque se necesitaba un avaluó para no cometer detrimento patrimonial a la Dirección Nacional de Estupefacientes, propietaria del 30 por ciento del equipo.

“Se causaron unos intereses porque Coldeportes nos obligó a sacar del balance el nombre y los derechos de los jugadores. Por eso se dio una utilidad ocasional muy grande, pero esa utilidad, como era de una entidad deportiva, la canjeamos entregando el lote a la Liga de Deportes de Bogotá”, explicó.

Agregó que fue María Mercedes Perry, agente liquidadora de la DNE, quien dijo que no se podía hacer la negociación porque “era regalar una cosa del Estado”. “No regalamos nada, canjeamos impuestos”, puntualizó Arango.

A eso añadió que la DNE no recibió la plata de la venta “porque es una entidad sin ánimo de lucro que no puede repartir utilidades y tenía pendientes obligaciones”.

Reveló también que al comenzar la búsqueda pública para socios fundadores del nuevo Millonarios “la única oferta la lideraba Carlos Adolfo Mejía, con 24 personas que iban a poner de a mil millones”, en un negocio aprobado por la asamblea del antiguo Millonarios.

“Todas las actas están firmadas por todos, Juan Carlos López y Juan Pablo Barón, representantes de los antiguos dueños, Héctor Cintura, Ricardo Lozano y yo, por el Gobierno. Todos aprobamos la venta y con los 24 mil millones pagamos todo lo que teníamos que pagar”, manifestó.

Sobre su supuesto interés en el negocio señaló: “están tratando de enredar. No hay que mezclar dos problemas. Hace más de 20 años fundamos una sociedad financiera, La Regional, que se transformó en Dann Financiera, donde tenía acciones como fundador. Cuando estábamos haciendo el negocio me entero que Proyectar tenía acciones en esa financiera, se las ofrecí y me ofrecieron más acciones, pero les dije que no. Esa plata se me fue. Nunca he tenido nada que ver con Proyectar”.