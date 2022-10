Debe caminar 2 km diarios con la pierna fracturada para recibir ayuda en Mocoa

Con la ayuda de dos palos rudimentarios, un hombre que se fracturó el pie por la avalancha de Mocoa tiene que recorrer cerca de 2 kilómetros para reclamar las ayudas.



Se trata de Bray Oswaldo Hernández, quien explica que las ayudas no las entregan a quienes no se presenten personalmente.



“Yo pensé en la muerte porque no había de otra manera”, narró el hombre, que presenta lesiones en varias partes de su cuerpo.



La principal problemática en estos momentos en Mocoa tiene que ver con la escasez de agua. Familias enteras tienen dificultades para hidratarse y ni hablar de lo que está ocurriendo con los temas de aseo.



La Procuraduría se sumó a los demás entes de control que investigarán la posible negligencia en la que habrían incurrido los gobernantes de Mocoa y de Putumayo para evitar la tragedia que deja hasta ahora 290 muertos, con la posibilidad de que la cifra siga aumentando.



Este miércoles se llevará a cabo jornada de vacunación en Macao dirigida a todos los habitantes y a los organismos de socorro, el objetivo es proteger a la población de seis enfermedades.



En todo el país se siguen conociendo casos de personas que a la distancia están acudiendo a los organismos de emergencia en busca de sus seres queridos, de quienes no tienen noticias desde que pasó la avalancha en Mocoa.



A Neiva continúan llegando personas que buscan a sus familiares entre los heridos que fueron remitidos de Mocoa y que son atendidos en los diferentes centros hospitalarios. Uno de esos casos es el de Yina Milena quien desesperadamente busca a su sobrino de 7 años de edad.



Los altos niveles del río Magdalena y el Canal del Dique obligaron a suspender las obras de protección en el sur del Atlántico. Hay preocupación entre los habitantes que no quieren que se repita la tragedia de 2010.



