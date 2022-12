¿Debe el Gobierno financiar un canal de televisión para las Farc? Debate

Las Farc salieron este viernes en Cuba con una nueva propuesta: acceso a medios de comunicación propios financiados por el Estado ¿Aceptar? ¿Se necesita?

“Es una payasada. No existe en la legislación, ningún partido tiene su propio canal ni espacio de radio. Antes de ser solicitudes de financiación deben explicar qué hacen ellos para financiarse ilegalmente”, aseveró Nicolás Uribe.

“Una cosa son los espacios institucionales de los partidos y otra cosa es que debe haber acceso a medios equilibrados a los medios de comunicación. Tienen que ganarse ese espacio”, declaró Carlos Fernando Galán.

“No me parece que sea tan grave. Darles un espacio a televisión a dedo es volver hacia atrás, a las perversidades del pasado, pero no me choca para nada que haya financiamiento estatal”, respondió Laura Gil.