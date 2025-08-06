¿Debilita relaciones diplomáticas que embajadores no hablen inglés? Esto dice la Asodiplo

Luego de la petición del presidente Gustavo Petro a Laura Sarabia cuando era la canciller de eliminar los requisitos de inglés para que un funcionario pueda ser embajador, la cartera, finalmente, publicó el borrador de resolución de esta iniciativa y se encuentra en etapa de consulta pública, que estará abierto para comentarios hasta el 9 de agosto.

Esta decisión ha causa diversas opiniones en el sector público de si esta debilita o no el rol de los embajadores a la hora de tener relaciones diplomáticas y los costos que podría tener, pues cada uno debería contar con un traductor encargado de las conversaciones y visitas internacionales.

“Nosotros hemos expresado nuestra preocupación por el proyecto de resolución que se ha publicado el día de ayer, que propone eliminar el requisito particular del idioma extranjero, de presentar un certificado de idioma extranjero para quienes aspiran a ocupar el cargo de embajador de libre nombramiento o remoción (…) Eso a nosotros nos plantea varios conflictos. El primero es que, como ustedes dijeron muy bien ahora, los funcionarios de carrera diplomática que aspiran a entrar por la base, (por los rangos más bajos de carrera, deben tener un certificado de proficiencia de idioma extranjero. Entonces nosotros no nos explicamos por qué una persona que va a ingresar al mismo servicio exterior en un rango mucho más alto, porque es el rango de embajadores (5:41) el más alto de todos los que nosotros tenemos”, dijo Julián Silva, presidente de Asodiplo, en diálogo con Recap de Blu Radio.

¿Por qué es importante que un embajador sepa inglés?

De acuerdo con Silva, la exigencia para ser embajadora ya era muy baja y, ahora, con esa eliminación con el proyecto de la Cancillería pasaría a ser inexistente, que “no es un capricho” que sepan otro idioma extranjero por estatus o algo por estilo, sino que permite una habilidad de llevar a cabo una mejor representación y un diálogo capaz de lograr acuerdos diplomáticos correctos.

“Una persona que no tenga esa habilidad desarrollada, que no tenga la capacidad de comunicarse en un idioma extranjero, simplemente está anulada en los escenarios bilaterales y multilaterales o por lo menos en una gran parte de ellos (…) Lo primero es, se ha dicho que es que, en las reuniones multilaterales, por ejemplo, hay traductores de oficio que siempre están pendientes de hacer la interpretación. Sí, en algunas reuniones, en las reuniones usualmente más grandes, pero en estas reuniones más grandes usualmente ya se llega con las cosas, con las cosas pre negociadas. Las negociaciones como tal usualmente se llevan en idioma extranjero. No hay traductores en las reuniones más pequeñas, ni siquiera en las que en las en las en las que son exclusivamente para embajadores”, agregó.



El gasto de tener un traductor

Un solo día de traducción podría significar solo 1.900 dólares tan solo para una persona, que si se cuenta por días y para un grupo más grande, saldría en un costo millonario, según explicó Silva.



¿Esto debilita las relaciones diplomáticas?

“Yo entiendo que el presidente Gustavo Petro quiere nombrar personas de confianza dentro de su pueblo, dentro del servicio exterior que lo representan. Eso no ha sido nuevo. Eso es un tema que viene desde gobiernos anteriores. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente (..) Eso quiere decir absolutamente todos los que estamos en la carrera diplomática. Nosotros adicionalmente tenemos experiencias en misiones bilaterales, multilaterales, en misiones consulares. La experiencia de los diplomáticos de carrera es muy rica. Y adicionalmente el hecho de que en este momento los exámenes de carrera diplomática para el ingreso se estén aplicando en todas las capitales del país”, puntualizó.