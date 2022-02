Decenas de migrantes duermen a 10 grados bajo cero sobre carreteras colombianas

Moisés, Jonatan y Alejandro se conocieron en una de las vías que comunica a Venezuela con Colombia. Tienen en común que prefieren aguantar las temperaturas bajo cero de la madrugada durmiendo en la vía, que regresar a Venezuela.

En el recorrido del Bus Colombia , los encontramos a un lado de la carretera pidiendo un aventón porque quieren llegar a Perú y a Bogotá, pues en Venezuela no hay trabajo y viven de la caridad.

Publicidad

Llevan tratando de salir de la zona de páramos desde hace tres días, cuando pasaron la frontera y no han contado con suerte, porque no los quieren llevar y al preguntarles por qué no caminan, aseguran que llevan haciéndolo muchos días y están cansados, por eso prefieren esperar que una alma caritativa los acerque a sus destinos.

Publicidad



En Villa del Rosario, población aledaña a Cúcuta, funciona la Casa de Venezuela donde Eduardo Espinel atiende diariamente al menos 400 migrantes, a quienes les da comida para que continúen sus travesías y pide a los políticos que, de cara a las próximas elecciones, se comprometan a respaldar este programa que ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales como USAID y la OIM.

"En 2021 atendimos 188.000 personas y creemos que la necesidad es mayor, por eso es importante que desde el legislativo los políticos demuestren mayor compromiso con los migrantes que transitan por Cúcuta", señaló.

Publicidad

Según cifras de Migración Colombia, se han entregado desde su creación, el año pasado, 198.630 permisos por protección temporal y otros 224.000 están en trámite tras ser aprobados.

El Bus Colombia continúa evidenciando las necesidades de los colombianos de cara al próximo proceso electoral en el país.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: