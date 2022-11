Decisión de Corte de permitir cirugías plásticas en menores es inaudita: senador

El senador Jorge Iván Ospina, coautor de la Ley 1799 del 2016, mediante la cual se prohibía la realización de cirugías estéticas a menores de edad, sin importar si tenían el consentimiento de un adulto, rechazó de forma contundente la decisión de la Corte Constitucional, que estableció un condicionamiento a dicha norma.



“Es realmente inaudito que un magistrado de la Corte piense que un adolescente está en el desarrollo físico, mental y psicosocial para someterse a una cirugía plástica y estética de alta envergadura. ¿Acaso no conoce que después no se puede echar marcha atrás?”, señaló el parlamentario.



Ospina recordó además los vacíos que hay en el país en materia de regulación de estas cirugías representan un riesgo para la integridad de los menores que se sometan a ellas. “¿Acaso no conoce que la cirugía estética y plástica no se encuentra regulada y que las personas mueren o tienen efectos distintos a los deseados?”, se cuestionó.



“Estoy totalmente contrariado con la decisión de la Corte. Creo que no es apropiada y que no se puede pensar que el libre desarrollo de la personalidad este atado a posiciones hedonísticas”, dijo.



Según la demanda que generó la decisión de la Corte, los menores de 18 años ya están en capacidad de realizarse cirugías estéticas, "están reafirmando su propia imagen y en el evento en el que el legislador prohibió al profesional de la salud directamente cohibió al menor de edad a esa reafirmación de su identidad y por lo tanto violó el núcleo fundamental del derecho a la intimidad".