Decisión del CNE es arbitraria y va en contra del Estatuto de la Oposición: Petro

El Senador Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la personería jurídica a su movimiento Colombia Humana. Dijo que se trata de una arbitrariedad y que el Estatuto de la Oposición le otorga dicha personería.

“Es una arbitrariedad jurídica y política de no permitirnos la legalidad de nuestro movimiento. Las nuevas normas que no hice yo, sobre Estatuto de la Oposición me confieren el derecho a ser congresista y a nuestro movimiento la personería jurídica”, indicó.

Citando el artículo 24 y 6 del Estatuto de la Oposición, dijo que la nueva ley está siendo violada por las posiciones políticas del CNE.

“El estatuto lo dice, que tendremos los derechos del artículo 6 del ejercicio de la oposición para movimientos con personería jurídica”, indicó Petro.