Decreto sobre protesta está desbalanceado a favor de manifestantes: Consejo Gremial

El presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, reiteró en Mañanas BLU, la petición que le hicieron al presidente Juan Manuel Santos de aplazar el protocolo que regula la protesta social.

Para Botero, dejar esta tarea para el próximo gobierno es sensato y no hay afán para expedirlo: “Es un tema muy sensible para el país. Los gremios y otros actores creen que este es un tema que requiere más discusión. No vemos la necesidad de expedirlo en este momento”.

Publicidad

Vea aquí: Santos dejará reglamentada protesta social vía decreto

Concretamente, el dirigente gremial manifestó que el texto del protocolo es “prolijo y basto” porque, tal como lo ha dicho el ministro del Interior, Guillermo Rivera, no es más que un “manual y una compilación de normas vigentes”.

“No vemos un balance adecuado, un equilibrio bien construido entre la definición de los derechos de los protestantes, frente a los derechos de nos no manifestantes. Es ahí donde vemos una situación compleja que requiere mayores de debates”, puntualizó.

Publicidad