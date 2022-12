Defensa de Óscar Iván Zuluaga cuestiona debido proceso en el CNE

La defensa del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y de su hijo David cuestionó este miércoles el manejo que ha dado el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la investigación por la presunta financiación irregular que habría recibido su campaña por parte de Odebrecht.



El abogado Óscar Jiménez Leal señaló que no ha tenido libre acceso a las pruebas, lo que afecta el derecho a la defensa.



“Estamos estudiando la posibilidad de interponer una tutela por la violación a los derechos fundamentales de mis defendidos. Lo que ha pasado es que no he tenido acceso libre a las pruebas, son pruebas ocultas, escondidas, que están guardadas en una gaveta con llave y tengo que pedir a todo el Consejo para que me las muestren, entonces no tengo la libertad completa para hacer el estudio de las pruebas”, explicó.



Jiménez no se pudo notificar este miércoles, pues, según explicó, durante la discusión y votación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Carlos Camargo, se presentaron un salvamento y cinco aclaraciones de voto, las cuales no están en su totalidad anexadas al documento.



“Como las cinco aclaraciones no existen, entonces me negué a notificarme hasta tanto no me las entreguen para poder hacer la defensa técnica. Nosotros estamos interesados en que no haya dilaciones que conduzcan a la caducidad”, agregó.



De otro lado, hoy se conoció que la magistrada Ángela Hernández llevó finalmente a Sala el proyecto de resolución sobre la campaña Santos Presidente 2014, sin embargo, la votación fue aplazada, pues se pidió rotación del expediente.



