Defensoría pide extremar controles para prevenir tragedias en minas del país

emergencias como la ocurrida en Riosucio, Caldas, donde 17 trabajadores permanecen atrapados en un socavón, solicitó la Defensoría del Pueblo a las autoridades competentes en esta materia. (Lea también: Continúan labores de rescate de mineros atrapados en Riosucio, Caldas )



La entidad pidió investigar a la empresa que ostentaba el título de la mina, pues no obstante la prohibición de realizar excavaciones profundas como las efectuadas en el terreno, la presencia de conexiones eléctricas aparentemente fraudulentas, la ausencia de una planta alterna de energía para suplir cualquier falla en el fluido y las precarias condiciones de seguridad social para los empleados, permitía su faena bajo circunstancias de alto riesgo para su integridad. (Lea también: Hidroeléctrica de Caldas dice que mina de Riosucio estaba robando energía )



La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la vulnerabilidad para los trabajadores de 3 mil complejos de extracción en diferentes partes del país, que según la Agencia Nacional Minera se encuentran en proceso de formalización, pero sobre cuyas circunstancias de operación no se tiene un seguimiento detallado pues los procesos de inspección in situ son dispendiosos, como en este caso, donde pese a existir una solicitud desde el año 2013, al parecer no se habían realizado las visitas correspondientes. (Lea también: Agencia Nacional de Minería nunca hizo visita técnica: dueño de mina en Riosucio )



La Defensoría recordó que no basta con acciones aisladas de la Fuerza Pública para destruir la maquinaria de la minería ilegal industrializada, sino que resulta necesario asegurar la capacidad del Estado para controlar esta actividad, y ofrecer escenarios seguros a fin de sobreponer el derecho a la vida de los trabajadores, aún por encima de tradiciones laborales inestables, máxime teniendo en cuenta que en algunas regiones son los grupos armados ilegales los que se benefician a costa de la necesidad de los mineros artesanales.



Entre tanto, la Defensoría Regional Caldas dispuso el envío de una comisión humanitaria a la zona de la emergencia en Riosucio, con el fin de vigilar las tareas de socorro en busca de los 17 mineros atrapados en la zona más profunda de los socavones.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Siguen las labores de rescate de 15 mineros que quedaron atrapados en una mina de oro de explotación artesanal en Riosucio, Caldas.

-En el transcurso de este jueves se daría el traslado de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, a una guarnición militar.

La Corte Constitucional discutirá este jueves si se avalan o no los matrimonios para parejas del mismo sexo.

-El Gobierno reportó un incremento en el recaudo de impuestos en el comienzo de este año.

-Los conductores del SITP amenazan con ir a paro en Bogotá.

-El Gobierno le hizo un nuevo llamado al Fiscal para que participe en las discusiones de la reforma al equilibrio de poderes, iniciativa a la que le restan dos debates para ser aprobada.

-El Gobierno envió una circular a las entidades públicas para evitar prácticas discriminatorias.

-El presidente de Asonal judicial en el Atlántico defiende la actuación de los jueces en casos en los que más del 73 por ciento de los delincuentes capturados son dejados en libertad.

-Luego de 62 días de paro en la Universidad Industrial de Santander y a pesar de que en las últimas horas sesionó la Asamblea Superior de manera extraordinaria, docentes, estudiantes y trabajadores continúan en asamblea permanente.

-Las autoridades de Santa Marta investigan la extraña muerte de un turista norteamericano cuyo cuerpo fue hallado en un paraje del Parque Tayrona.

-30 millones de pesos ofrecen las autoridades en Cúcuta para quien de información de los responsables del asesinato de un uniformado de la policía en esa ciudad.

-Autoridades de Cartagena, confirmaron que el caballo que murió en las calles del centro amurallado, estaba bajo tratamiento por su grave estado de salud y así fue sometido a una jornada de trabajo.

-Crece la tragedia en Filipinas por el incendio en una fábrica de calzado que deja hasta el momento más de 70 muertos.

-Un inesperado encuentro se dio tras la orden del gobierno venezolano de no permitir la salida del país a un grupo de directores de medios...Alberto Federico Ravell, dueño de lapatilla.com, le pidió personalmente al defensor del pueblo medidas de protección para los periodistas.

-Los estados árabes dicen que construirán una infraestructura nuclear equiparable a la de Irán, en lo que significaría una clara carrera armamentista en medio oriente.

-Hay 17 personas capturadas por tráfico de droga en cercanías a los colegios de Facatativá, en Cundinamarca.