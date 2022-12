Defensoría revela que hay cárceles con más del 300 % de hacinamiento

BLU Radio conoció el informe que la Defensoría del Pueblo entregará este jueves a la Corte Constitucional sobre la crisis carcelaria en el país. Entre los datos que resalta el informe se encuentran cifras como que en las cárceles colombianas hay una sobrepoblación de 39.639 personas y que más de 1.300 reclusos se han intoxicado por comer alimentos podridos, sin que se presente ninguna solución.

“Hay cárceles con el 200 % de hacinamiento, incluso algunas con más del 300 %. Las cárceles tienen capacidad para 80.203 personas y tienen una población de 119.842 personas, es decir hay una sobrepoblación de 39.639 personas”, explicó.

Resaltó el defensor Delegado para la Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Germán Pabón, que el hacinamiento, los problemas de salud, la falta de proyectos de rehabilitación, las fallas en la infraestructura, la corrupción y que no exista una política criminal integral coherente es lo que tiene a las cárceles del país en una profunda crisis.

Al respecto de la salud en las cárceles, resalta la entidad que no se cuenta con equipos biomédicos, no hay personal médico y las citas se pierden constantemente. En cuanto a los programas de resocialización no existen, ya que no están contemplados como política pública en Colombia.

Debido a la sobrepoblación en la cárcel del Pedregal en Antioquia, “las personas privadas de la libertad deben hacer pico y placo para poder dormir”.

“También hemos conocido más de 1.300 casos de personas que han resultado intoxicadas por comer alimentos podridos”, afirmó Pabón.

Sin embargo, también son alarmantes los casos de corrupción en los que están implicados desde los reclusos hasta los mismos guardas. La Defensoría del Pueblo destaca que ha conocido desde la venta de una hamburguesa por 300.000 pesos hasta un servicio sexual de 6 millones de pesos.

Ante este panorama, la Defensoría hace un fuerte llamado para que se deje de pensar que creando más cárceles los problemas de la población reclusa se van a solucionar.

“La mayor dificultad es el divorcio del Congreso y el estado de cosas inconstitucionales de la Corte Constitucional. Al Congreso solo le importa crear más penas, pero no presentan soluciones, mientras no haya una coherencia entre lo que piensa la Corte Constitucional y la agenda del Congreso, no se repensará a la cárcel”, advirtió el delegado.

Finalmente, concluyó el defensor que es muy doloroso no encontrar eco para solucionar esta crisis.

“Pareciera que el tema de las cárceles no le interesara a nadie, solo importa el aumento de penas y los nuevos tipos penales que se van a crear, pero nada más. Se ha olvidado que estas personas merecen una segunda oportunidad”, puntualizó.

