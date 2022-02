Dejan en libertad a los capturados por ataques al Foro de Madrid en Bogotá

La 47 juez de control de garantías dejó en libertad a los dos jóvenes que habían sido detenidos por los desmanes que se presentaron a las afueras del Hotel Radisson dónde se adelantaba el encuentro político denominado Foro de Madrid.

Para la juez, la Fiscalía no argumentó de qué forma las dos personas lesionaron a los policías que se encontraban controlando el ataque con piedras por parte de manifestantes.

Si bien, la Fiscalía logró la legalización de la captura y la imputación de los cargos, no pudo lograr la medida de aseguramiento debido a que según la juez, no quedó claro que estas personas se hubieran puesto de acuerdo para agredir, por lo tanto, no habría coautoría.

Las personas detenidas por la Policía fueron identificadas cómo Luna Valentina Sánchez y Johan José Aldana, estudiantes de la Universidad Nacional.

La Fiscalía, apeló la decisión de la juez de garantías.