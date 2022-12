Delantera de Colombia lanzó duros ‘dardos’ contra la selección de Estados Unidos

se enfrente a la poderosa Estados Unidos, en el Commonwealth Stadium de Edmonton, en el Mundial de fútbol femenino de Canadá-2015. (Lea también: Colombia clasifica anticipadamente a octavos del Mundial de fútbol femenino )



Sin embargo, ya hay un altercado marcado desde el año 2012, cuando la colombiana Lady Andrade le dejó un ojo morado a su contrincante norteamericana Abby Wambach.







Ahora la disputa vuelve a los medios: recientemente Andrade lanzó nuevos ‘dardos’ contra el equipo de Estados Unidos.



"Ellas nos menosprecian. Ellas piensan que somos un equipo que van a caminar por todas partes y que será un partido fácil para ellas", dijo la estrella colombiana en entrevista con el diario USA Today.



A su turno, la delantera estadounidense Alex Morgan y el entrenador Jill Ellis respondieron a las críticas de la colombiana. (Lea también: Selección femenina perdió con Inglaterra y enfrentará a EEUU o Japón en octavos )



"Hemos respetado a todos los equipos con los que hemos jugado en la Copa del Mundo hasta el momento. Queremos que nuestras acciones hablen en el campo", la jugadora.



El combinado cafetero ya ha roto su techo histórico en el torneo en su segunda participación y ya sabe lo que es ganar a una favorita.



No en vano, en la segunda jornada, batió 2-0 a Francia, tercera del ranking de la FIFA, dando un ejemplo de competitividad defensiva y táctica y aprovechando las ocasiones que se le presentaron de cara al arco.



Ahora, para superar a las norteamericanas, deberá repetir la fórmula: jugar unidas, defender todas juntas y salir rápidamente al contraataque para intentar beneficiarse de algún fallo defensivo estadounidense, que no se ha mostrado tan sólido como en otros torneos. (Lea también: Alex Morgan, un motivo más para seguir el Mundial femenino de Canadá )



Las norteamericanas son, junto a Alemania, Brasil y la vigente campeona, Japón, las máximas candidatas a llevarse el título pero, para ello, tendrán que sufrir primero para intentar superar al bloque colombiano.



Estados Unidos avanzó como primera del Grupo D, con siete puntos, pero dejando dudas. No se ha mostrado tan sólida como en el pasado y ha sobrevivido gracias a los milagros bajo el arco de Hope Solo y a las acciones desequilibrantes de Rapinoe.



Su figura, Abby Wambach, llegó incluso a quedarse en el banco en el segundo encuentro ante Suecia (0-0) pero apareció el último día para dar las tres unidades a las suyas con un gran gol ante Nigeria (1-0) y colocarse, con 14, como segunda máxima artillera histórica de los mundiales, a un solo tanto de la brasileña Marta.



Si vuelve la mejor versión de Wambach, Rapinoe sigue brillando y Solo continúa erigiéndose como la heroína de su escuadra, será muy difícil para las cafeteras, que no se conforman y sueñan con seguir haciendo historia. (Lea también: Colombia logra ante Francia su primer victoria en un mundial de fútbol femenino )



El vencedor de este cruce se medirá en cuartos de final, el viernes próximo a China en el Lansdowne Stadium de Ottawa.



Posibles formaciones:



Colombia: Sandra Sepúlveda, Carolina Arias, Angela Clavijo, Nataly Arias, Orianica Velásquez, Natalia Gaitán, Daniela Montoya, Diana Ospina, Catalina Usme, Yoreli Rincón, Lady Andrade. Fabián Taborda.



Estados Unidos: Hope Solo, Ali Krieger, Julie Johnston, Becky Sauerbrunn, Meghan Klingenberg, Lauren Holiday, Carli Lloyd, Megan Rapinoe, Tobin Heath, Alex Morgan, Abby Wambach. DT: Jill Ellis.



Con AFP