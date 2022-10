Denuncian acoso sexual de subdirector del Sena en Tumaco

Una funcionaria del Sena en Tumaco le envió una queja por acoso sexual a la directora regional de Nariño, Sara Ángela Arturo Gonzáles, el pasado 19 de julio de 2017, en la que denunciaba supuestos comportamientos indebidos de parte de su jefe, el subdirector Carlos Ómar Vinuzea Hidalgo.

La queja que se encuentra registrada ante la Notaría Única de Tumaco es una carta de cuatro páginas en la que la exfuncionaria del Sena cuenta cómo habría sido el supuesto acoso.

“Buscando una oportunidad laboral estuve en Cali presentando pruebas y realizando gestiones en una clínica, a mi regreso en el mes de septiembre del año anterior se me presenta la oportunidad de trabajar con el Sena de Tumaco.(…) Hablé con el director y me preguntó que cuanto era el salario y le dije que $1.200.000, me dijo yo te pago $1.900.000 y preséntese mañana mismo”.

Más adelante, la funcionaria señala que muy pronto comenzaron los comentarios inapropiados. “Me decía muchas cosas. Por ejemplo: desde que entraste me impacté por tu belleza. Por el porte, tú me interesas. No había mirado a una negra así, ese pelo grande. Por eso te contraté”.

En otro de los apartados de la carta, la mujer asegura que Vinuzea buscaba retrasar su pago para presionarla.

“Asimismo con el informe mensual y cuenta de cobro que se debe presentar para el pago, buscaba cualquier disculpa para regresármela y atrasar mi pago. Miles de excusas para no firmar mis documentos”, asegura.

La exfuncionaria del Sena también contó en su denuncia ante el despacho de la directora regional, que el subdirector solía invitarla a su casa: “Luego me invitó a su apartamento, que se sentía solo, que lo acompañara. Le dije que vivía con mi hija y que el tiempo libre se lo dedicaba a ella. Insistía que no fuera mala, que él vivía solo, se sentía solo (…). Que quería que escucháramos música y tomáramos vinito”.

Finalmente, la funcionaria afirma que nunca accedió a las invitaciones de Vinuzea Hidalgo y, tiempo después, la entidad decidió no renovarle su contrato, por lo que quedó desempleada. Además, dice que el conductor del subdirector la seguía y estaba pendiente de sus movimientos”.

BLU Radio se comunicó con el funcionario quien negó los señalamientos.

“Todo es totalmente falso. Eso no es cierto. Son calumnias que la gente está lanzando en contra de mi buen nombre y reputación. Ella no continúa con el centro de formación. Habría que mirar el proceso de selección, pero no sé. Yo la contraté. Estuvo por dos semestres. Si no continuó fue porque ella dijo que no, o por méritos. Yo no la conocía personalmente, yo no soy amigo de ella”, afirmó.

Sin embargo, el mismo Vinuzea entregó una foto de un chat en el que ambos tienen una conversación y él se refiere a ella como “mi negra linda”.

La denuncia reposa en la oficina de control interno disciplinario y en la dirección regional de Nariño.

Finalmente, el subdirector señaló que interpuso varias denuncias penales de injuria y calumnia contra miembros del sindicato del Sena que lo acusaron de apropiarse recursos de la regional de forma indebida. La Procuraduría anunció que está investigando cerca de 20.000 contratos del Sena por irregularidades en los procesos.

