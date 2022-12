Denuncian irregularidades en registro de 400 pacientes con VIH en EPS Comfacor

Según una reciente auditoría, no aparecen cerca de 400 pacientes con VIH registrados en la base de datos de la EPS de la caja de compensación familiar de Córdoba Comfacor.

Esa EPS actualmente atraviesa un proceso de intervención por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la revelación se da horas después de que el procurador general anunciara el descubrimiento del denominado ‘cartel del Sida’.

"Hoy no existe un contrato firmado para atención a los pacientes, lo que se ha firmado es un acuerdo de voluntades temporal, porque el incremento de esos afiliados de 2015 a 2017 fue del 80 %. No tenemos la fiabilidad del sistema, al hacer unas auditorías aleatorias a la base de datos muchos teléfonos no coinciden, otras personas están muertas, en fin", reveló Libia Caicedo, asesora de la dirección de salud de Comfacor.

Según cifras conocidas en las últimas horas, las inconsistencias fueron detectadas en cerca del 30 % de los pacientes registrados, lo que significa que hay dudas sobre la existencia de cerca de 400 pacientes, ya que en su totalidad son poco más de 1.400.