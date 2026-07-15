Denuncian posibles duplicidades y falta de claridad en proyecto de $62.797 millones del OCAD Paz

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia denunció ante los organismos de control presuntas irregularidades en el trámite de aprobación de un proyecto por 62.797 millones de pesos financiado con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías, destinado a municipios del Pacífico colombiano como Timbiquí y Buenaventura.

La organización solicitó una revisión urgente del proceso que actualmente cursa ante el OCAD Paz, al considerar que existen inconsistencias que podrían comprometer los principios de transparencia, planeación y adecuada destinación de los recursos públicos.

Según la denuncia, una de las principales alertas está relacionada con una posible duplicación de inversiones. La Veeduría pidió establecer si algunas de las obras o actividades contempladas en el proyecto ya cuentan con financiación de otros programas del gobierno, lo que podría generar un uso indebido de los recursos.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con la identificación de los beneficiarios. La entidad advirtió que deben verificarse las cifras y la caracterización de las comunidades que serían favorecidas con la inversión, para garantizar que la información presentada corresponda realmente a la población objetivo.

La denuncia también solicita investigar si se cumplieron los requisitos de consulta previa con comunidades étnicas que pudieran verse afectadas por el proyecto. De acuerdo con la Veeduría, este procedimiento es fundamental para la validez jurídica de la iniciativa y para la protección de los derechos de las poblaciones involucradas.



Además, se pidió revisar la sostenibilidad de la inversión pública, es decir, si existen garantías para mantener y operar las obras o programas una vez entren en funcionamiento, evitando que los recursos se destinen a proyectos que posteriormente no puedan sostenerse.

La Veeduría aclaró que corresponde a las autoridades determinar si efectivamente existen irregularidades, pero insistió en que las presuntas inconsistencias deben ser verificadas antes de comprometer más de 62 mil millones de pesos de recursos públicos, en un proyecto que se tramita a pocas semanas de la finalización del actual Gobierno Nacional.