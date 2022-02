Denuncian que alimentos del PAE están llegando en mal estado a varios centros educativos del Huila

De acuerdo con las denuncias que conoció BLU Radio, productos no aptos para el consumo dicen estar recibiendo los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en la sede educativa de la vereda Polonia, zona rural de Villavieja, así como en la institución educativa San Miguel sede Buenos Aires, sede de La Unión perteneciente a la institución Las Acacias y en la institución educativa Cansarrocines, sede principal y sede Laderas en el municipio de La Plata.

María Lorena Tovar, madre de familia, afirmó que los alimentos para el PAE estaban en estado de descomposición, lo cual podrían en riesgo la salud de los menores.

Publicidad

“En mal estado llegó el mercado escolar a la sede educativa Polonia, del municipio de Villavieja, frutas y verduras en total descomposición. Es muy triste ver como aquellas empresas encargadas de la distribución de alimentos sean seres sin corazón y pienses que niños tan pequeños pueden llegar a consumir este tipo de alimentos en este pésimo estado”, afirmó Tovar.

A estas denuncias se sumaron los padres de familia de varias sedes educativas de Iquira, donde los alimentos llegaron en estado de descomposición poniendo en riesgo la salud de los niños.

Publicidad

“Aquí en Rionegro, Iquira, tenemos 865 alumnos, incluidos los de los cabildos indígenas. Estos alimentos no sirven para nada, no sabemos si es un batido, no sabemos si es maduro, si es cilantro, la verdad no comprendemos que es eso porque todo llegó totalmente podrido”, indicó Antonio Nasayo, presidente de la junta de acción comunal de Rionegro zona rural de Iquira.

Ante esta situación, que se conoció a través de videos y fotografías enviadas por padres de familia y lideres comunales, exigen además a la Gobernación del Huila y la secretaria de Educación Departamental mayor control y sanciones a los operadores del PAE en los 35 municipios no certificados.

Publicidad

Alimentos en estado de descomposición. Cortesía.

Pimentón dañado. Cortesía.