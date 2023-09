Denuncian que secretario de Minsalud estaría presionando para que funcionarios de carrera renuncien

Desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara Andrés Forero denunció que el secretario general del Ministerio de Salud estaría amenazando con desvincular a funcionarios de carrera administrativa “si no compartían las ideas del Gobierno actual”.

La denuncia del representante del Centro Democrático fue hecha a raíz de la filtración de un audio en el que se escucha el secretario Gonzalo Parra, en una reunión, en la que estaría presionando a los funcionarios de carrera a renunciar si no están de acuerdo con las directrices que se están entregando.

“El funcionario que no esté de acuerdo, que no se sienta cómodo, tiene toda la libertad de presentar una notica que dice renuncio a mi cargo porque no me siento bien. Yo no me identifico con las políticas del actual Gobierno y sencillamente con todo gusto se le acepta su renuncia”, se escucha en el audio en el habla el alto funcionario del Ministerio de Salud.

Ante lo ocurrido, el congresista Andrés Forero preguntó que si se está en una cacería de brujas al interior de la entidad y solicitó la renuncia de Parra.

“El secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, el señor Gonzalo Parra, y si no presenta la renuncia, el ministro debe exigírsela, porque no puede ser que destecnifiquen un ministerio tan importante para los colombianos por cuenta de la politización. El señor Parra está amenazando con desvincular a los funcionarios de carrera por cuenta de sus ideas políticas”, expresó el congresista que pertenece a la comisión séptima de la Cámara.

La denuncia se conoce cuando se reinicia el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

