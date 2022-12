Denuncian que una de cada cinco personas LGBTI en Colombia han recibido terapias de conversión

A través de una sesión de Space, en la red social Twitter, la embajada de Estados Unidos en Bogotá convocó a varios expertos para dar un panorama sobre las terapias de conversión a personas de la comunidad LGBTI en Colombia. Desde las campañas de América Latina All Out denunciaron que estas prácticas se siguen presentando cuando desde el Congreso de la República se quieren prohibirlas.

“Estas prácticas siguen pasando y por eso es importante que desde el Gobierno Nacional se prohíban. Desde All Out hemos lanzado un programa para recolectar testimonios sobre estas prácticas donde hubo más de 2.000 personas que empezaron a llenar el formulario pero tan solo 10 lo terminaron; actualmente tenemos 15 testimonios nuevos que vamos a desarrollar”, indicó Andrés Forero, gerente de All Out en América Latina.

Por su parte, la organización Colombia Diversa citó el estudio que adelantó la facultad de Derecho de la Universidad de California, en Estados Unidos, donde fueron consultados 5.000 colombianos de la comunidad LGBTI sobre las terapias de conversión; allí una de cada cinco encuestados manifestó haber recibido o experimentado una de estas prácticas.

Pero lo más grave es que por lo menos el 50 % de los participes en ese estudio manifestaron haber tenido algún pensamiento suicida después de someterse a esas terapias donde se pretende modificar la orientación sexual.

Hay que recordar que los congresistas Carolina Giraldo y Andrés Cancimance presentaron a principios de noviembre ante la Comisión Accidental de Diversidad Sexual el proyecto de Ley ‘Inconvertible’, con el que se busca prohibir las terapias de conversión en el país, sancione estas prácticas, se brinde especial atención a la comunidad LGBTI y active mecanismos en colegios, familias y pedagogía a padres de familia para desestimar estas prácticas.

