Deportista desmiente a Liga de Taekwondo de Antioquia: “El homenaje fue antes de saber los abusos”

La deportista María Camila Uribe Valencia, una de las cinco mujeres que denunció por abuso al entrenador Carlos Mario Londoño Sierra, respondió al comunicado emitido por la Liga Antioqueña de Taekwondo, en el que la organización defiende al entrenador y utiliza un homenaje que ella misma le hizo en 2017 como argumento para cuestionar su denuncia.

“El homenaje fue antes de saber los abusos”, aclaró Uribe en entrevista con Mañanas Blu 10:30, al explicar que en ese entonces no tenía conocimiento de lo que sucedía con otras deportistas ni había vivido directamente las situaciones de violencia que luego identificó como hostigamiento y agresión.

Carlos Mario Londoño fue denunciado por presunto acceso carnal violento contra personas en condición de vulnerabilidad. Aunque los hechos no ocurrieron dentro de la Liga, sino en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, el caso ha desatado una fuerte controversia por la respuesta institucional de la Liga.

Uribe contó que su experiencia incluyó violencia psicológica y hostigamiento deportivo. “Me decía que no era suficiente, que no era buena, y les pedía a mis compañeras que me golpearan en los entrenamientos”, relató. Incluso denunció una agresión física durante un torneo, en el que el entrenador le pegó un puño en la boca del estómago frente al público.

También se refirió al proyecto con el que ganó el premio Mujer Joven Talento 2021, una iniciativa para cerrar brechas de género en el deporte. Señaló que la Liga no asistió a las jornadas de sensibilización ni asumió el compromiso con la implementación del protocolo. “Yo no tenía un contrato con ellos. Ejecute mi proyecto, pero ellos eran los responsables de continuar”, sostuvo.

Frente a las afirmaciones de la Liga de que no había protocolo por falta de “doliente”, Uribe concluyó: “Están revictimizándome. Me están dando la responsabilidad de su incompetencia”.

Escuche la entrevista completa aquí: