Deportistas: "Si recorte presupuestal se mantiene, desempeño en Juegos Olímpicos disminuirá"

Este lunes se registraron manifestaciones frente al Congreso de la República por parte de deportistas, entrenadores y funcionarios del Ministerio del Deporte quienes protestan contra el recorte presupuestal que habrá en el 2026 en el deporte.

“Si este recorte presupuestal se mantiene, el desempeño en los juegos olímpicos va a disminuir. Para llegar a un certamen como los Juegos Olímpicos se requiere dinero, preparación, tener un equipo detrás de nosotros. Si no tenemos el aporte de ellos claramente no vamos a llegar en óptimas condiciones”, señaló a Blu Radio el pesista y medallista olímpico, Yeison López.

El recorte en el presupuesto pasó de 1.3 billones de pesos en el año 2024 a 300.000 millones de pesos para el próximo 2026.

“Que el Gobierno vea que somos un grupo unido, esto no es un tema político sino un tema de estructura deportiva. El deporte aleja a los niños y jóvenes de todas las problemáticas sociales”, dijo Luis Arturo Soler, entrenador deportivo.

A la Plaza de Bolívar, los manifestantes llegaron con camisetas y banderas de Colombia, también con algunas pancartas en las que se podía leer: “El deporte también es un derecho” o “Sí al deporte No al recorte”, entre otros mensajes.

Es de recordar que hace unos días en la plenaria de la Cámara de Representantes, se hicieron presentes varios deportistas paralímpicos, que hicieron un reclamo al Gobierno por los recortes.

En este espacio, los deportistas le hicieron un llamado al Gobierno para buscar una solución al tema.