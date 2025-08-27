Este miércoles, en la plenaria de la Cámara de Representantes, se hicieron presentes varios deportistas paralímpicos, que hicieron un reclamo al Gobierno por los recortes en el presupuesto del deporte.

“El llamado es al Gobierno, primero que todo al presidente Gustavo Petro. Presidente, en su campaña usted decía que era el presidente del cambio, esto es parte del cambio. El deporte es parte del cambio porque es parte fundamental de la paz”, dijo Fabio Torres, pesista paralímpico.

El representante a la Cámara, Mauricio Parodi, se refirió a los recortes que se han hecho al presupuesto en el deporte.

“El recorte presupuestal para MinDeporte es demencial, para 2024 el presupuesto fue de 1,36 billones y ahora para 2026 están asignando solo 310.000 millones de pesos”, señaló Parodi.

Los deportistas le hicieron un llamado al Gobierno para buscar una solución al tema.

El deporte hace parte del cambio: atletas paralímpicos reclaman en plenaria por recorte presupuestal Foto: Blu Radio

“Que se pongan la mano en el considere, es un atropello al deporte. Pasamos de tener en el 2024 1.3 billones en el presupuesto a tener 464.000 millones de pesos”, agregó Javier Perdomo, representante del sector paralímpico del IDRD.

En la plenaria también estuvieron algunos de los familiares de los deportistas. Es el caso de Leonor Blanco, quien aseguró que “el llamado al Gobierno es que, por favor, no descuide a sus deportistas. Son 150 paraatletas, deportistas en condición de discapacidad que encontraron en el deporte su proyecto de vida”.