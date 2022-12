Descontento en Cámara de Representantes por gestión de Rodrigo Lara

Más de 30 representantes a la Cámara enviaron una carta a Rodrigo Lara, jefe de esta corporación, manifestándole que “ha violado el debido ejercicio de su cargo” al dilatar el trámite de las iniciativas de paz y no escuchar los constantes pedidos de los congresistas para citar plenaria en horas de la mañana con el fin de trabajar para sacar adelante importantes iniciativas de implementación de los acuerdos como la reforma política y la JEP.

El descontento se está generalizado en la Cámara de Representantes por la actitud de su presidente Rodrigo Lara, de Cambio Radical, pues un mes después de la aprobación de la reforma política en primer debate, no se ha iniciado la discusión de la misma en la Plenaria de esta corporación.

Los congresistas han usado como ejemplo lo ocurrido este miércoles cuando, por falta de quorum, no se pudieron votar los impedimentos. Los representantes de diferentes partidos aseguran que Lara no está cumpliendo con sus labores de presidente de la Cámara al tomar “una actitud de anarquía en las discusiones y no dar prioridad a las iniciativas de paz”.

Cabe resaltar que ambos vicepresidentes de la Cámara han solicitado de manera urgente a Lara citar a esta corporación para sesión permanentes los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre para sacar adelante los tres proyectos de paz tramitados en el legislativo: Reforma Política, Ley Estatutaria de la JEP y las 16 circunscripciones de paz.

