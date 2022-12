Descubren a colegio privado de Floridablanca en clases presenciales durante pandemia

En un operativo sorpresa y tras múltiples denuncias de la ciudadanía, funcionarios de la Alcaldía de Floridablanca y Policía llegaron hasta el colegio para verificar que allí habían 10 niños recibiendo clases sin ninguna autorización.

Según informó la Secretaría de Educación del municipio, el colegio no está autorizado para dar clases presenciales ni mucho menos para usar protocolos de bioseguridad durante esta pandemia.

Publicidad

“Venimos a hacer la verificación con la Policía porque no los colegios no tienen aval del municipio de Floridablanca para la presencialidad en las instituciones educativas, estuvimos buscando niños en el colegio y vimos que habían 10 repartidos en los salones, hay que insistir que no estamos en en tiempos de dar clases presenciales porque estamos llegando al pico de la pandemia”, dijo

En Floridablanca se han confirmado cerca de 658 casos de COVID – 19 y las autoridades evalúan extremar las medidas sanitarias por el aumento de contagiados.