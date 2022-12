Desde que iniciaron monitoreos, el edificio Atalaya está estable: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez llegó a la zona de Atalaya de la Mota, el edificio evacuado en el sur de Medellín. Allí habló con los 750 evacuados y recibió el reporte técnico.

Aunque las 240 familias tenían la esperanza de que las dejaran sacar al menos sus vehículos, el alcalde dijo que no era posible porque aunque el edificio se mantiene estable, es necesario recibir un informe detallado que asegure que no hay riesgo para ingresar.

“Hay unos informes que se están preparando de parte de técnicos de la Alcaldía, que hacen un análisis estructural del edificio y de los elementos que pudieron haber fallado. Necesitamos saber cuáles son las causas y cuáles las soluciones. También hay estudios en proceso de la constructora y de externos porque aquí debemos estar seguros”, agregó el alcalde.

Sobre el estado del edificio, que cumple 36 horas evacuadas, Federico Gutiérrez indicó: “el monitoreo que se tiene después del llamado que se generó el miércoles pasado es que, luego de instalar todos los aparatos para monitorear la estabilidad del edificio, este está estable".

"Sin embargo, se mantiene la evacuación y hasta que, como alcalde, no tenga certeza absoluta de que no existe riesgo de colapso, no entra una sola persona al edificio”, indicó.

