Destacan comportamiento de hinchas, pese a 600 riñas reportadas en Bogotá

El coordinador técnico y operativo de la Línea 123 en Bogotá, Jhon Jairo Gallego, entregó el balance de la jornada de fútbol este domingo en la ciudad tras la final entre Santa Fe e Independiente Medellín.

Publicidad

Aseguró que los resultados no son graves pero sigue haciendo un llamado a los hinchas a celebrar la fiesta del fútbol en paz, pues el balance dejó un joven herido con quemaduras de tercer grado por uso de pólvora, quien es atendido en el hospital Simón Bolívar. Además se reportaron más de 600 riñas en la ciudad.

“Una persona de 26 años que resultó quemada en una de sus manos a las afuera del estadio por manipulación de pólvora, nos dice que estaba bajo los estados del alcohol, eso fue reportado hacia las 9 y 30 de la noche. La persona fue recogida por una de las ambulancias del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Más allá hubo 600 riñas reportadas, 291 casos de alteración por orden público asociado al ruido, a las fiestas con alto volumen”, indicó Gallego.

Publicidad

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá calificó como positivo el balance final sobre el comportamiento de los hinchas.

Publicidad

El coronel Óscar Pinzón, comandante operativo de la Policía señaló que se registraron riñas sin trágicos desenlaces.

“Se presentaron escamaruzas muy pocas pero fueron controlados por nuestro personal del Esmad, después hubo una celebración donde no se presentaron ningunas situaciones especiales. Hay que reportar que no tenemos ningún caso de personas heridas, no tenemos ningún homicidio y esto es un balance muy positivo para la ciudad”, aseguró Pinzón.

Publicidad

El coronel dijo que hacia las 2 de la mañana se presentó un accidente de tránsito en la Avenida Suba con 127 en el que cinco hinchas de Santa Fe terminaron lesionados por aparente exceso de velocidad.