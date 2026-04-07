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Blu Radio  / Nación  / Destituyen a mayor de la policía por muerte de Santiago Murillo en Ibagué

Destituyen a mayor de la policía por muerte de Santiago Murillo en Ibagué

Según el ente de control, el entonces comandante de estación incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante la jornada de manifestaciones, conducta que fue calificada como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.

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