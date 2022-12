Detectan a 8.116 colados en el Sisben que ganaban más de $15 millones mensualmente

Carlos Mario Ramírez, director general de Adres, se refirió en BLU Radio a la escandalosa cifra de colombianos que se colaron en el Sisben para recibir subsidios.

“Hay, entre comillas, un pecado, o si podemos llamarlo, un delito doble. Es apropiarse de una plata que es para pobres sin serlo y no contribuir al régimen contributivo teniendo las capacidades para hacerlo”, declaró Ramìrez.

“Si nosotros observamos, en Colombia tenemos población que recibe subsidios como desplazado aún después de 10 años de haber iniciado -digámoslo- su condición de desplazado”, aseguró el funcionario.

Ramírez habló de las estratagemas empleadas por las personas que se quedan con los subsidios.

“El ‘modus operandi’ más conocido es que una persona arrienda una vivienda en condiciones, entre comillas, lamentable, de manera que cuando llega el encuestador del Sisben, él de buena fe con base en esas condiciones califica o hace la encuesta”, afirmó.

Según el director de Adres, el defraudador queda así con un puntaje, de 20 o 25, “que lo hace beneficiario no solo del régimen subsidiado sino de otros subsidios que pueden estar generando no solamente un gasto en salud sino otro gasto social que no se merece”.

Escuche completa esta entrevista:

