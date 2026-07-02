Deudas por $78.000 millones dejan sin servicio a 58.000 usuarios quindianos de Asmet Salud

Por los incumplimientos en los pagos a la red pública y privada de clínicas y hospitales del Quindío y una cartera que supera los 78.000 millones de pesos, 58.000 usuarios de Asmet Salud tienen suspendidos los servicios ambulatorios en esta región.

Afuera de la sede de Asmet Salud en Armenia, Margarita Peña llora por su esposo. Él tiene 84 años, padece de alzheimer y está postrado en cama, sin medicamentos ni acompañamiento de su EPS Asmet Salud.

"¿Qué voy a hacer? Nos cerraron todos los servicios, no tenemos donde llevarlos. A urgencias que lo traiga, ¿a qué lo voy a llevar a urgencias? entonces no, estamos esperando a ver cómo nos van a solucionar esto, porque la verdad me siento angustiada, desesperada y muchas veces uno tiene que dejar de comer para poder comprar pañales, cremas, pañitos", contó Margarita a Blu radio.

Un caso similar vive Gabriel Agají. Él alcanzó a llegar a la sede de Asmet Salud para preguntar por la fisioterapia que necesita hace meses: la respuesta fue más dolorosa.



"No, que no hay servicio, que están en espera de contratar y eso es la respuesta que me dan y ya llevo esperando este servicio de salud más de 7 meses y no no hay respuesta", comentó con resignación.

Bertha Cecilia Patiño tiene 76 años y un hijo que es paciente psiquiátrico y que carece de medicamentos desde hace meses:

"Pues eso es muy triste porque para uno que no tiene recursos, imagínese esa droga siempre cara y pues ahí estoy. Él, cuando no tiene esa droga, se pone agresivo. Es una lucha muy grande", relató.

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Rosa Marín también se fue con las manos vacías para seguir el tratamiento de su sobrina con una delicada discapacidad:

"Pues muy regular porque a veces le entregan los medicamentos a uno; otras veces viene uno por los medicamentos y tampoco: es una pérdida de tiempo", dijo.

¿Por qué suspendieron los servicios a los usuarios?

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El origen de esta situación, que afecta a cerca de 58.000 usuarios de Asmet Salud, es la falta de pago a la red pública y privada del departamento. El jueves 2 de julio, desde las 2:00 de la tarde, había una reunión que se incumplió.

"El interventor nos cita a una mesa técnica en donde se encontraban prestadores privados, prestadores públicos; venía la secretaría departamental de salud y dos horas después de espera nos llaman y nos dicen que se presentó un problema y no pueden asistir. Por lo anterior, hemos decidido continuar con la contención de servicios a nivel departamental, porque aquí se está jugando con la vida de los usuarios, de más de 55.000", señaló Juan David Arango, gerente del Hospital de Quimbaya y presidente de la Asociación de Hospitales del Quindío.

La petición

Tras la fracasada reunión con el interventor de Asmet Salud, Mario Fernando Mósquera, la secretaria de Salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila, solicitó al Gobierno nacional mayor atención para los usuarios de ésta EPS:

"Nos preocupa que hay una deuda grande de cerca de 43.000 millones de pesos con la red privada y 35.000 millones de pesos con la red pública. Hoy, queremos hacerle un llamado tanto al gobierno nacional como a la Supersalud: ponga los ojos, que fije los ojos en el departamento del Quindío para nosotros garantizar la prestación de los servicios de salud".

Así, debido a las deudas, el único servicio que podrán recibir los usuarios de Asmed Salud en el Quindío, como: Margarita, Gabriel, Rosa y Bertha es atención en urgencias mientras se llega a algún acuerdo entre la EPS y las clínicas y hospitales del Quindío.