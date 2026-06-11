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Asmet Salud EPS seguirá bajo intervención administrativa durante un año más

La medida estará vigente entre junio de 2026 y junio de 2027 y mantiene el proceso de administración de la entidad.

Sede de la EPS Asmet Salud.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

El Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa para administrar a Asmet Salud EPS S.A.S., una decisión que regirá desde el 12 de junio de 2026 hasta el 11 de junio de 2027. La determinación quedó establecida mediante la Resolución 239 del 11 de junio de 2026.

A través de un comunicado, la EPS informó a sus afiliados, prestadores de servicios de salud, proveedores y trabajadores sobre la continuidad de la medida, que mantiene el proceso de administración adelantado por las autoridades de salud.

salud.jpg
Foto: imagen de archivo, Gobernación Arauca.

Según la entidad, la prórroga permitirá dar continuidad a las acciones que se vienen desarrollando en diferentes áreas de la organización. Asimismo, hizo un llamado a sus colaboradores, instituciones prestadoras de servicios y demás aliados para continuar trabajando de manera conjunta durante el periodo establecido por el Ministerio.

Asmet Salud también señaló que la medida busca mantener la atención y los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud para sus usuarios.

En ese sentido, la EPS indicó que continuará ejecutando las acciones previstas dentro de la intervención y reiteró su compromiso con afiliados y prestadores durante la vigencia de la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.

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