Día cívico: pulso territorial ente Gobierno y alcaldes

El presidente Gustavo Petro , anunció este viernes que el próximo martes será día cívico para que la gente acuda a las manifestaciones convocadas por las centrales obreras en apoyo a su proyecto de reforma laboral, que está a punto de hundirse en el Senado.

"El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley", dijo el jefe de Estado en un discurso en Aracataca, departamento del Magdalena.

Petro aseguró en su intervención que ese día "comienza la consulta popular " que planteó esta semana para que los ciudadanos decidan la suerte de sus reformas de la salud y laboral.

El Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), anunciaron una jornada de movilización nacional para el próximo 18 de marzo.

La protesta tiene como propósito rechazar el posible hundimiento del proyecto de reforma laboral y exigir que el Congreso legisle a favor de los derechos de los trabajadores.

Pulso entre el Gobierno y las regiones



Al menos 32 ciudades del país serán escenario de movilizaciones convocadas por sectores sociales y políticos cercanos al Gobierno.

Se esperan concentraciones en puntos estratégicos como la Plaza de Bolívar en Bogotá, el Parque de las Banderas en Cali y la Puerta del Sol en Bucaramanga.

Ciudades, puntos de concentración y hora de inicio:

Bogotá – Parque Nacional y Plaza de Bolívar – 9:00 a.m.

Medellín – ADIDA (Asociación de Institutores de Antioquia) – 9:00 a.m.

Cali – Parque de las Banderas y Glorieta de la Estación – 9:00 a.m.

Barranquilla – Sena Calle 30 y Bulevar de Simón Bolívar – 7:30 a.m.

Cartagena – 4 Vientos – 4:00 p.m.

Cúcuta – Parque Simón Bolívar – 8:00 a.m.

Bucaramanga – Puerta del Sol – 3:00 p.m.

Valledupar – Sena Sede las Flores y Plaza Alfonso López – 8:00 a.m.

Villavicencio – C.C. Viva y Parque Los Libertadores – 9:00 a.m.

Santa Marta – Sena Comercial – 8:00 a.m.

Ibagué – La Casa del Maestro y Parque Manuel Murillo Toro – 8:00 a.m.

Manizales – Parque Faneón – 9:00 a.m.

Pasto – Parque Santiago – 9:00 a.m.

Neiva – Centro de Convenciones José Eustasio Rivera – 8:00 a.m.

La Plata, Huila – Hospital San Antonio de Padua – 8:00 a.m.

Garzón, Huila – Parque Nazareth – 8:00 a.m.

Pitalito, Huila – Frente al conjunto residencial Los Cedros – 8:00 a.m.

Riohacha – Parque Simón Bolívar – 7:00 a.m.

Sogamoso – Plaza de la Villa – 9:00 a.m.

Arauca – Colegio Gustavo Villa – 9:00 a.m.

Apartadó – C.C. Nuestro Urabá – 9:00 a.m.

Armenia – Banco de la República – 9:00 a.m.

Risaralda – Plaza de Bolívar – 8:00 a.m.

Montería – Parque de los Canarios – 9:00 a.m.

Sincelejo – Parque Santander – 8:00 a.m.

Mocoa – E.D.S. Las Villas – 9:00 a.m.

Florencia – C.C. Multiplaza El Chairá – 9:00 a.m.

Yopal – Parque Santander – 8:00 a.m.

Quibdó – Banco de la República – 9:00 a.m.

San Andrés – Casa del Educador – 7:30 a.m.

Puerto Carreño – Parque Gloria Lara – 9:00 a.m.

Fusagasugá – Rotonda de los taxis Prado Altagracia – 8:30 a.m.

Los alcaldes y gobernadores que no se acogen al Día cívico

Ocho alcaldes y tres gobernadores del país no acogerán la medida y mantendrán sus actividades con normalidad, aunque garantizando el derecho a la protesta pacífica.

Los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmaron en sus cuentas de X que sus ciudades no se sumarán al día cívico y que todos los servicios públicos operarán con normalidad.

Bogotá

En Bogotá, se garantizarán clases y alimentación para 710.000 estudiantes, además del funcionamiento de jardines infantiles, comedores comunitarios y centros de atención.

Además, el Concejo de Bogotá realizará sesiones de manera normal durante el 18 de marzo, sin importar la medida impuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar.

Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la Vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad. Bogotá respeta el derecho a la protesta y la manifestación pacífica. Los equipos de diálogo y convivencia, así como los gestores de movilidad y Transmilenio, estarán listos para garantizar los derechos, tanto de quienes decidan salir a las calles como quienes decidan no hacerlo”, escribió el alcalde a través de su cuenta de X.

Medellín y Antioquia

En Medellín, las instituciones educativas, de salud y EPM seguirán operando.

“El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública. Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar. Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando”, escribió.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, cuestionó la imposición de un día cívico y destacó que en el departamento se valora el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades.

Cali y Valle del Cauca

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, no considera necesario el día cívico y que la consulta popular busca desconocer la autonomía del Congreso.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró que hospitales, colegios y servicios públicos operarán con normalidad el 18 de marzo.

Bucaramanga

En Bucaramanga, el Sindicato de Educadores de Santander (SES) y la Alcaldía protagonizan un enfrentamiento por la suspensión de clases, respaldada por el gremio docente pero rechazada por el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

El SES confirmó que cerca de 3.000 docentes se unirán al paro el martes 18 de marzo, con una marcha en la ciudad, mientras que la Alcaldía insiste en mantener las clases.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, comunicó que la ciudad no se acogerá al día cívico y que todas las entidades y colegios operarán con normalidad.

No obstante, aseguró que se garantizará el derecho a la protesta y la expresión de quienes deseen manifestarse.

Villavicencio

Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, indicó que la ciudad no se acogerá al día cívico y que la educación y demás servicios de la administración no deben parar debido a discusiones políticas nacionales.

Los alcaldes Dumek Turbay y Johana Aranda aseguraron que Cartagena e Ibagué, respectivamente, trabajarán con normalidad el 18 de marzo.

Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, afirmó que su administración trabajará, pero permitirá que los funcionarios que deseen protestar lo hagan.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz tampoco acompañará el día cívico del 18 de marzo.

Es importante destacar que, aunque estos mandatarios han decidido no acogerse al día cívico, todos han manifestado su compromiso de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libre expresión.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a los alcaldes y gobernadores que han decidido no acatar el día cívico, acusándolos de no apoyar a la clase obrera.

Según Benedetti, estos mandatarios están más interesados en obstaculizar al presidente Gustavo Petro que en defender los derechos colectivos.