Diego Marín era petrista: responde señalado emisario de 'Papá Pitufo'

Uno de los nombres que más ha sonado en las distintas aristas sobre la presunta infiltración del llamado ‘zar del contrabando’, Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’ , a la campaña presidencial de Gustavo Petro y al círculo cercano del hoy presidente de la República, es el del abogado César Valencia.

Valencia ha sido señalado de ser el enlace o emisario de Marín Buitrago y ha sido mencionado por haber sido presuntamente la persona que pagó el alquiler de la avioneta que habría sido utilizada por el entonces candidato Petro para un viaje de Cali a Buenaventura durante la precampaña presidencial; pero también por haber presuntamente intentado vincular a Marín Buitrago con la campaña, acercándose a la primera dama, Verónica Alcocer, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, hasta el punto de haber visitado varias veces la Casa de Nariño y de haber sostenido un encuentro con el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes , para incidir en el nombramiento de una persona en la entidad.

En diálogo con el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, Valencia negó cualquier relación cercana con ‘Papá Pitufo’, y que nunca supo que estuviera posiblemente relacionado con el contrabando, ya que, según él, no había ningún indicio o investigación en su contra. Afirmó que solo lo conoció a través de su padrino de bautismo, Humberto Alzate Castaño, quien presentó a Marín Buitrago como un empresario más al que terminó asesorando en dos temas de derecho civil, pero que nunca ha tenido negocios ni ha trabajado para él.

Frente al incidente de la avioneta ocurrido en 2021, Valencia confirmó que fue él quien pagó el alquiler de dicho medio de transporte para Petro y su comitiva; sin embargo, según su versión, ese pago fue una apuesta política al entonces precandidato y senador, luego de que integrantes de la UTL de Petro y los líderes del Pacto en el Valle, Leyla Carabalí y Ferney Lozano, contactaron a un empresario amigo, Ramón Jurado, pero se sorprendió cuando el senador Petro decidió regresarse a Cali por tierra.

“Se lo peticionan al señor Ramiro y el doctor Ramiro Jurado me dice que si podemos ayudar con esta gestión, a lo cual le digo que sí. Es una apuesta que hacemos de manera voluntaria, autónoma y con recursos propios”, dice Valencia.

Valencia insiste en que el hecho de ser relacionado con el sindicado contrabandista es culpa del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien habría puesto esa versión ante la opinión pública.

“Yo creo que él (Rodríguez) lo ha dicho muy claro, que en dos ocasiones se reunió con el señor Diego Marín y en una de esas ocasiones estuve yo. Supongo que él ha hecho algunas apreciaciones sobre que hubo un intento de infiltración a la campaña, pero esa hipótesis nunca entendí por qué finalmente era un intento de infiltración, si fueron ellos quienes nos solicitaron a nosotros —en el caso mío en particular, a la Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz— que contáramos un poco sobre el proyecto de los comedores comunitarios, que podría ser uno de los programas de interés para la doctora Verónica Alcocer y que lo podía conocer”, aseguró Valencia.

Precisamente, ante las versiones dichas por el presidente Petro en una entrevista al periódico VIDA, de que Marín Buitrago habría intentado infiltrar la campaña por medio de Valencia al contactar a Verónica Alcocer, este sostiene que asistió a esa reunión invitado a una cita de campaña a finales de 2021 en el Hotel Tequendama, por invitación de Diego Marín, para presentar su propuesta de comedores comunitarios en los que trabajaba con una comisión de la Arquidiócesis de Cali ‘Vida, Justicia y Paz’, y que en esa reunión se percató de que Marín Buitrago tenía afinidad por las ideas del hoy presidente Petro.

“Estaba Verónica Alcocer, el señor Diego Marín y algunos asesores y personas alrededor de Alcocer [...] En ese momento le socializo a la doctora Verónica Alcocer el proyecto de los comedores comunitarios, para lo cual ella me hace una invitación a hacer parte de su equipo de trabajo, y posteriormente nos reunimos en dos ocasiones en la sede, en ese momento de la campaña que estaba iniciando. Conozco su equipo de trabajo, le socializo nuevamente esta propuesta programática y, a partir de ese momento, después de esa reunión, la doctora Verónica Alcocer no vuelve a tener contacto conmigo ni yo con ella [...] Diego Marín es petrista, o por lo menos tiene afinidad política con las ideas del presidente Gustavo Petro, que además hoy lo convirtió en un objetivo de alto valor estratégico y lo persigue políticamente. Es muy curioso que una persona que haya estado promoviendo tanto las políticas y al gobierno de Gustavo Petro hoy sea perseguida por él mismo”, asevera Valencia.

Otra de las aristas sobre las que dio su versión Valencia a BLU Radio tuvo que ver con la cercanía de este con Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a quien dice que conoció por cuenta de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, en la que ambos participaban y donde hubo afinidad por los temas de la ‘paz total’ y el ‘perdón social’. Por ello terminó acompañando a Juan Fernando Petro a varias reuniones, una de ellas por invitación del sindicato de la Dian al despacho del entonces director de la entidad y posteriormente ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, en 2022. Afirmó el abogado vallecaucano que en esa reunión, en la que no solo estuvo Reyes sino varios asesores, solo se habló de formas de sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel de la Dian y la reforma tributaria que finalmente se aprobó en el Congreso a finales de ese año, pero que nunca se pidieron puestos ni se entregaron hojas de vida.

En ese punto, frente a la mención de la exfuncionaria de la Dian Claudia Gaviria, Valencia dijo que fue ella quien lo contactó para buscar un encuentro con el hermano del primer mandatario, pero que, aunque él le propuso conversar en una reunión en el Hotel de la Ópera, en el centro de Bogotá, eso al final no ocurrió.

“La doctora Claudia Gaviria me contacta y me dice que está muy interesada en conocer de su trayectoria, a lo cual yo le digo de manera genuina que, por supuesto, que claro que sí, que nos podemos reunir, que nosotros estábamos en ese momento tomándonos un café en el Hotel de la Ópera y que, si ella gusta, puede pasar; para lo cual ella dice que, si existe algún tipo de reunión, debe ser institucional, para lo cual yo no veo ningún problema, pues si es algo de alguna u otra manera institucional o de interés para ella, no tiene tampoco por qué ser por fuera. Pero fíjese que el resultado de todo esto fue nada, porque finalmente nunca se gestionó ninguna reunión, ninguna recomendación y todo se quedó allí [...] Finalmente, creo que la doctora Gaviria se pensiona y se va del país, y no volví a saber de ella después de este episodio. Esto estamos hablando de que fue un día y luego no volví a tener contacto con la doctora Gaviria”.

Ante los cuestionamientos frente a las indagaciones que adelantan las autoridades por su presunta relación con Sebastián Caballero, exfuncionario de la Sociedad de Activos Especiales y actual funcionario del Ministerio de Educación, Valencia afirmó que lo conoció cuando trabajaba como asesor de despacho del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez; y que posteriormente, cuando salió de esta entidad y de la JEP, ingresó a trabajar a dos empresas administradas por la Vicepresidencia de Sociedades de la SAE, cuyo titular era Caballero. Por eso lo visitó varias veces en la sede de la entidad, pero en ningún caso tiene una relación cercana con él ni trató con Caballero la administración y entrega de Drogas La Rebaja a un tercero interesado.

Frente al presunto intento fallido de ‘Pitufo’ de ingresar $500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, a través del polémico empresario catalán Xavier Vendrell, Valencia negó conocer tal hecho, únicamente lo que se ha revelado en los medios de comunicación. Negó conocer a Néstor Daniel García Colorado, la persona que acompañó a Vendrell hasta la casa de Marín Buitrago en la sabana de Bogotá; e incluso negó conocer a Freddy Camilo Gómez, exdirector del IPES y presunto hombre de confianza de Marín Buitrago.

Valencia terminó su diálogo con Blu Radio afirmando que él nunca “infiltró” la campaña de Gustavo Petro, que nunca estuvo vinculado a la campaña ni al gobierno desde 2022, pero que sí apostó por su proyecto político. Insistió en que su trayectoria profesional, política y como activista estuvo en el pasado vinculada al Partido de la U, del que fue coordinador de juventudes; a la campaña de reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos; al hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, cuando este último pertenecía a La U; a la hoy gobernadora Dilian Francisca Toro; y a la administración del departamento del Valle, del que fue coordinador de juventudes durante 2016. Eso sí, sostuvo que desde hace muchos años no tiene contacto ni relación con el embajador Barreras.